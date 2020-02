Stefano e Belen, fratello Amedeo: “Farfallina come sta?” Replica, applausi

Stefano e Belen, il fratello di Amedeo a C’è Posta Per Te: “La farfallina come sta?” Risposta e applausi. De Martino scherza su Maria De Filippi: “Sei una brutta persona”

Pioggia di risate a C’è Posta per Te con il duo comico Pio e Amedeo e la coppia formata da Stefano De Martino e Belen Rodirguez. Motivo della convocazione dell’argentina e del danzatore, la richiesta del fratello di Amedeo, Gabriele (quello che era riuscito a farsi regalare un’auto da Balotelli, sempre nello show di Maria De Filippi). Il ragazzo ha intenzione di sposarsi e ha bisogno di ‘testimoni’ e regali per le nozze. Dunque, chi meglio di Belen e Stefano potrebbero dare una mano? Gabriele, inoltre, ha domandato simpaticamente e a bruciapelo notizie della celebre ‘farfallina’ della modella, tatuaggio inguinale che fece tanto scalpore ‘qualche’ Sanremo fa.

Belen? “Ma è Mahmood?”

“Tu sei una brutta persona perché ci hai tenuto con la musica ad alto volume con delle cuffie… che se non fossimo già rinco….ti, lo saremmo diventati”, dice Stefano, sorridendo, a Maria De Filippi entrando in studio. Si apre la busta e spunta la faccia di Gabriele. “Ma è Mahmood?”, chiede Belen. “Amore se devi dirmi qualcosa…”, scherza Stefano, giocando sul fatto che la Rodriguez trovi qualcosa di familiare nel ragazzo. Intervengono Pio e Amedeo. Cascata di battute con pioggia di risate. Poi la domanda a bruciapelo di Gabriele: “Una cosa volevo chiedere a Belen, la farfallina come sta?”. “Sta sempre allo stesso posto”, la replica simpatica della showgirl. Applauso scrosciante in studio. Dopodiché si è ricominciato con una raffica di battute. E alla fine è giunto il conto salato per De Martino e la Rodriguez…

La proposta di matrimonio e la cifra spesa da Belen e Stefano

In studio è arrivata poi la fidanzata di Gabriele, Giorgia. “Di questi tempi non va bene sposarsi”, le ha intimato Stefano, nella speranza di riuscire a salvaguardare i conti di casa. “Avete visto? Lui è ingestibile”, ha detto la Rodriguez. Altre risate. Alla fine, Gabriele ha fatto la proposta di matrimonio alla sua ragazza che tra le lacrime ha accettato. E, dunque, riassumendo, il giovanotto, con l’aiuto di Pio e Amedeo, è riuscito a strappare l’acquisto, con portafogli di Belen e Stefano, di: cucina da 9.500 euro, bomboniere da 2.900 euro e anello di fidanzamento da 5.400 euro. Totale 17.800 euro. Bel regalo!