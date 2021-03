Stefano D’Orazio Sanremo: le parole di Dodi Battaglia sul mancato tributo

Continua a tenere banco il mancato tributo a Stefano D’Orazio al Festival di Sanremo 2021. L’omaggio era previsto nella scaletta dell’ultima serata della kermesse, ma per uno sforamento legato alle tempistiche alla fine è stato tagliato. Il fatto ha mandato su tutte le furie Roby Facchinetti e Red Canzian, che lungo la giornata di ieri hanno espresso tutta la loro amarezza per come sono andate le cose. Nella puntata odierna di Oggi è un altro giorno (talk pomeridiano di Rai Uno condotto dalla giornalista Serana Bortone), è intervenuto un altro ex Pooh, Dodi Battaglia, che ha fatto eco a quanto dichiarato dagli altri ex membri della band.

“Mi ha lasciato profondamente amareggiato, un minuto in favore… ecco”, ha dichiarato Battaglia in collegamento con il programma della rete ammiraglia del servizio pubblico. “Il fatto è soprattutto questo: è stato annunciato (l’omaggio, ndr), così è suonato come uno sgarbo. Anche se so che non è stato così. Però mi ha veramente ferito”, ha concluso il musicista che ha poi detto di stimare Amadeus e Fiorello e di comprendere alcune esigenze televisive. D’altro canto ha sottolineato che un minuto per un ricordo, forse, lo si sarebbe potuto trovare.

Serena Bortone dopo aver ascoltato Dodi ha provato a mettere una pezza sulla questione: “La Rai ha dedicato una serata ai Pooh e ora vediamo un rvm”. Peccato che siffatto rvm non fosse pronto per il lancio. “Niente, io cambio la scaletta in tempo reale, ce l’abbiamo? No, allora andiamo con Loredana Bertè”, ha proseguito la conduttrice. Alla fine, il filmato è stato recuperato e finalmente lanciato. Battaglia ha ringraziato. Capitolo chiuso.

Amadeus: le scuse per il mancato omaggio a Stefano D’Orazio

Durante la conferenza stampa di chiusura del Festival di Sanremo 2021 Amadeus ha parlato del taglio del tributo dell’ex batterista dei Pooh, scomparso lo scorso novembre. Il conduttore e direttore artistico della kermesse si è scusato per non essere riuscito a dedicare spazio al compianto musicista. Sulla vicenda, oltre ai già citati Red Canzian, Roby Facchinetti e Dodi Battaglia, ha speso un pensiero anche Francesco Facchinetti. Questo il ragionamento dell’imprenditore sull’intera vicenda: