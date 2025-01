Stefano De Martino torna a Mediaset, c’entra Maria de Filippi

Stefano De Martino sta cavalcando l’onda del successo con il programma su Rai 1 Affari Tuoi di cui ha preso le redini da qualche mese. Oggi è uno dei conduttori più amati dal pubblico italiano che ricorda ancora la sua prima volta in televisione su Canale 5 nel programma di Maria De Filippi Amici. All’epoca era poco più che maggiorenne, adesso, invece, è un uomo affermato ligio al lavoro e affezionato alla sua famiglia. Nonostante abbia firmato un contratto con mamma Rai, il presentatore tornerà per una sera a Mediaset in una delle trasmissioni più famose.

Stefano De Martino ospite a C’è posta per te

Stefano De Martino sarà ospite a C’è posta per te sabato 18 gennaio 2025. Ancora una volta Maria De Filippi non ha potuto fare a meno di chiamarlo per una delle puntate più attese della stagione. Il conduttore ed ex ballerino, molto amato dal pubblico italiano, secondo quanto è emerso nelle anticipazioni ha affermato: “Mi mancava, ogni tanto devo tornare a casa”, facendo il suo ingresso in studio.

Ad attenderlo c’è la padrona di casa, una seconda mamma per il giovane napoletano. Tra Maria De Filippi e Stefano De Martino, infatti, vi è un rapporto profondo sia a livello professionale che personale.

Il rapporto tra De Martino e Maria De Filippi

Il rapporto tra Stefano De Martino e Maria De Filippi è da sempre caratterizzato da un grande affetto oltre alla stima reciproca, sia a livello professionale che umano. La conduttrice ha avuto un ruolo importante nella carriera di del ragazzo partenopeo ed è stata proprio lei a lanciarlo e a farlo conoscere al grande pubblico.

Il primo incontro tra i due è avvenuto ad Amici di Maria De Filippi, il talent show in cui Stefano De Martino ha partecipato come ballerino. Fin dall’inizio, la padrona di casa ha creduto in lui, dandogli delle opportunità che hanno segnato l’inizio della sua carriera televisiva. La sua spontaneità e il suo equilibrio lo hanno reso uno dei volti più amati della televisione.

Durante gli anni il loro rapporto si è consolidato sempre di più tanto che De Martino è stato chiamato dalla sua amica a partecipare come ospite a diversi programmi su Canale 5: C’è posta per te, Tu sì que vales e Amici.

Maria De Filippi è un punto di riferimento per il giovane Stefano che ne ha sempre parlato con grande rispetto e affetto. Allo stesso modo, la conduttrice ha sempre elogiato Stefano per la sua capacità di adattarsi a diversi contesti televisivi e opportunità che il mondo del lavoro gli ha offerto nel corso del tempo.