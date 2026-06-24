Stefano De Martino sulla Ferrari da 270mila euro, al suo fianco la donna “speciale” che frequenta da tempo

Stefano De Martino non bada a spese per gli amici, il figlio e quella persona “speciale” che spunta ormai sistematicamente da tempo al suo fianco, ossia Gilda Ambrosio. Il settimanale Oggi ha raccontato che nei giorni scorsi il conduttore di Affari Tuoi, nonché direttore artistico del Festival di Sanremo 2027, con la stilista campana, suo figlio Santiago e i sodali Domenico Iovino ed Herbert Ballerina si è recato a Bergamo per mangiare in un ristorante stellato. A colpire è stata l’auto che Stefano ha guidato, una Ferrari Roma Spider che costa circa 270mila euro.

Stefano De Martino si gode l’estate con gli amici, il figlio e la “speciale” Gilda Ambrosio

Non è chiaro se De Martino abbia noleggiato il mezzo oppure se l’abbia comprato (pare noleggiato). Quel che invece è sicuro, stando almeno alla ricostruzione di Oggi, è che a bordo del bolide ha goduto della compagnia di Gilda. Dietro a loro, su una Mercedes classe G di proprietà dello stesso conduttore, al volante c’era Herbert Ballerina e come passeggeri Iovino e Santiago.

Relax in barca a Ponza prima del viaggio in America

L’ex marito di Belén Rodriguez è stato pizzicato anche dal magazine Chi. Il settimanale edito da Mondadori lo ha paparazzato a Ponza, in barca. E chi c’era con lui? Alcuni amici e l’immancabile Gilda. Il conduttore e la stilista non hanno mai chiarito fino in fondo la natura del loro rapporto. Stefano, quando gli è stato chiesto un commento sul tema, si è limitato a dire che Ambrosio è una persona “speciale” per lui. Da sottolineare che sono anni che i due vengono immortalati in atteggiamenti affettuosi. Di recente sono apparsi per le vie di Milano mano nella mano.

Sempre secondo Chi, De Martino trascorrerà parte dell’estate in Sardegna e nella sua terra d’origine, rifugiandosi nella sua villa di Posillipo. Poi dovrebbe recarsi per qualche settimana negli Usa, in compagnia del figlio. In terra americana si concederà un po’ di relax familiare ma non dovrebbe smettere di lavorare del tutto. Dovrebbe infatti continuare a occuparsi della preparazione del Festival. Sarebbe previsto un incontro con il manager Fabrizio Ferraguzzo per delineare alcune questioni relative alla kermesse.