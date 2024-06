Stefano De Martino in affitto: perché tanti vip non comprano casa

Stefano De Martino ha traslocato. Pochi mesi fa si è ritratto in un appartamento milanese che ha lasciato di recente come ha spiegato il magazine Chi che ha sorpreso il conduttore, con tanto di paparazzate, intento a spostare gli scatoloni per trasferirsi nella sua nuova dimora, sempre a Milano. Perché ha fatto i bagagli? Perché la casa in cui viveva non era sua (pagava l’affitto) e, ha sempre reso noto il settimanale del gruppo Mondadori, ora “non è più disponibile”. Dunque ha dovuto trovare una nuova sistemazione, individuata non lontano da quella vecchia. Chi Magazine ha inoltre spiegato che l’ex marito di Belen Rodriguez, anche per quel che riguarda il suo nuovo rifugio, pagherà un affitto. Niente compera. Eppure la disponibilità economica per acquistare c’è. Quindi perché non entrare in possesso di un immobile proprio?

La scelta di vivere in affitto e non acquistare, tra i vip e più in generale tra la gente facoltosa, non è inusuale. Spesso queste persone hanno immobili propri, magari nella loro città d’origine o in altre zone. Eppure vivono in affitto, che strano! In realtà non è così strano: chi ha ampie disponibilità di denaro liquido, non di rado preferisce non accollarsi mutui alti con interessi alle stelle, elevati costi di acquisto iniziale, alte spese di mantenimento, etc etc. Costoro optano per far fruttare i propri guadagni in operazioni finanziarie piuttosto sicure. I rendimenti, sempre parlando di prodotti finanziari blindati, naturalmente non sono altissimi. Però, più si hanno soldi, più le cifre non sono indifferenti.

Per farla breve, ecco un esempio: una persona può investire 2 milioni di euro in prodotti finanziari che in un anno rendono dall’8 al 10% (trattasi quindi di operazioni a basso rischio). Si fa presto a intuire che in dodici mesi, i 2 milioni investiti fruttano circa 200mila euro o poco meno. Ci sono poi le tasse da pagare sul profitto, ma è chiaro che il guadagno non è poco. Con quei soldi si può tranquillamente pagare l’affitto di una casa di lusso per un anno intero. Se invece la si acquista, il denaro da investire viene meno e bisogna far fronte ad alti costi di compra/vendita, oltre a tutte le tasse e le spese che una casa di proprietà comporta. Ecco perché tanti vip e persone facoltose prediligono la soluzione dell’affitto.