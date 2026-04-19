Stefano De Martino e le “proposte indecenti” delle donne, Fazio svela tutto e una signora urla dal pubblico

Stefano De Martino ha fatto tappa a Che Tempo Che Fa, chiacchierando e scherzando con Fabio Fazio che ha chiesto al collega come si sta organizzando per il Festival di Sanremo 2027. L’ex marito di Belen Rodriguez non solo lo condurrà; la Rai ha anche affidato la direzione artistica del concorso canoro. Nel corso dell’intervista si è anche verificato un curioso e spassoso imprevisto. Una signora ha iniziato a urlare dal pubblico per manifestare la propria ammirazione nei confronti di De Martino. Ne è nata una gag improvvisata ed esilarante.

Che Tempo Che Fa: Stefano De Martino e le urla di ammirazione di una signora del pubblico

“Puoi venire quando vuoi ora che Affari Tuoi si trasferisce a Milano, la Rai sarà contenta”, ha esordito ironicamente Fazio, nel sottolineare che De Martino registrerà nei prossimi mesi le puntate nel capoluogo lombardo e non più a Roma, così da riuscire a conciliare meglio i suoi impegni professionali. “Ma certo, in Rai non vedono l’ora che venga qui sempre”, la risposta di Stefano. Anche lui ha fatto largo uso dell’ironia per esorcizzare il tema della concorrenza tra il servizio pubblico e il canale Nove.

Fazio ha poi fatto virare la conversazione sul ‘piccante’, raccontando che De Martino, quando si esibisce a teatro, non di rado, a fine spettacolo, riceve proposte “indecenti” da alcune donne. “Non è vero, falso”, ha detto ridendo il conduttore campano. Ed è a questo punto che una donna presente nel pubblico in studio ha urlato qualcosa. “Qualcuno ha detto “io”. Signora, ne parliamo dopo, andiamo via assieme”, ha simpaticamente scandito l’ex danzatore. “Signora stia seduta, la pressione. Mi preoccupo per lei”, la battuta del padrone di casa di Che Tempo Che Fa che ha poi snocciolato un interessante aneddoto riguardante l’ospite.

“So che una volta, una signora, finito un tuo spettacolo, davanti al coniuge ti ha detto: “Tu sei il solo uomo con cui posso tradire mio marito””, ha raccontato Fazio. Stefano ha confermato l’aneddoto tra le risate. Ha infine spiegato che sta già lavorando per preparare il Festival e che ha delle idee embrionali per apportare novità alla kermesse.