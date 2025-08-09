Stefano De Martino e Caroline Tronelli, svolta: voce a sorpresa sulla convivenza

Stefano De Martino continua a essere chiacchieratissimo dal gossip del Bel Paese. Da giorni si sussurra che abbia ritrovato l’amore dopo che per mesi, da quando cioè si è concluso il matrimonio con l’ex moglie Belen Rodriguez, gli sono stati attribuiti innumerevoli flirt. Ora il suo cuore batterebbe solamente per la giovane Caroline Tronelli. I due farebbero sul serio. Addirittura il magazine Nuovo Tv ha rivelato che il conduttore di Affari Tuoi e la 22enne starebbero pensando di andare a convivere. Il settimanale ha pubblicato degli scatti dei due piccioncini, che sono stati immortalati a Taormina affiatati e complici. “Lui sembra fare sul serio, si parla già di convivenza”, si legge su Nuovo Tv.

“Si parla già di convivenza, spiffera chi conosce l’ex di Belen Rodriguez”, aggiunge il magazine. E che cosa dicono i diretti interessati? Nulla. Se ne stanno zitti zitti, preferendo non commentare alcunché in questo momento. Tra l’altro De Martino non ha mai comunicato ufficialmente di essersi fidanzato. Chi però lo segue assicura che, dopo la separazione da Belen, è la prima volta che il conduttore in forza alla Rai ha iniziato una relazione che potrebbe farsi alquanto seria. Non a caso c’è chi mormora che ci sarebbe appunto l’idea della convivenza. Non tutti però avallano tale indiscrezione.

L’esperto di gossip Alessandro Rosica, ad esempio, ha sostenuto che è vero che si parla di convivenza, ma a senso unico. Ossia? Sarebbe Caroline che sarebbe contenta di andare ad abitare con Stefano sotto lo stesso tetto. Quest’ultimo invece, sempre a detta del gossipparo, non ne sarebbe affatto convinto. Convinto invece di continuare a impegnarsi come un forsennato sul fronte professionale. Anche nella prossima stagione tv sarà al timone di Affari Tuoi. Tornerà anche a guidare Stasera Tutto è Possibile.

Nel frattempo prendono sempre più slancio le quotazioni che lo vorrebbero nel 2027 al Festival di Sanremo. Nel 2026, a fare gli onori di casa, ci sarà di nuovo Carlo Conti. Per l’anno successivo, il nome di De Martino è quello più caldo. La stessa Rai ha confermato che nel contratto del campano c’è una clausola relativa all’opzione di piazzarlo al comando del Festival.