Stefano De Martino commuove tutti: il gesto speciale per una fan

Stefano De Martino ha molte sfumature: ballerino, giudice, presentatore, papà, marito e presunto amante.

Però ci è capitato più di una volta anche di vederlo in versione ‘Principe Azzurro‘. Quello che è successo durante una data del suo spettacolo teatrale lo dimostra.

Per una volta non parliamo né di Belen, né di Alessia Marcuzzi, né delle varie situazioni di corna in cui lo abbiamo visto di recente.

Stavolta vogliamo parlare di un episodio commovente che ha coinvolto Stefano De Martino nel suo tour teatrale.

Il ballerino e conduttore è infatti in giro per l’Italia con lo spettacolo Meglio Stasera-Quasi One Man Show, in cui coinvolge il pubblico in gag e sketch divertenti.

Obiettivo della serata è quello di mettersi a nudo, raccontando in modo ironico le molte fasi della sua vita.

E’ in una di queste serate che una sua fan speciale ha ricevuto una sorpresa: la ragazza, affetta da disabilità fisica, aveva comunicato all’organizzazione al momento dell’acquisto del biglietto il suo handicap, così da poter ricevere l’assistenza necessaria per godere al meglio dell’esperienza.

E cosa ha trovato, o meglio, chi ha trovato, la ragazza ad accoglierla? Non un assistente qualunque, bensì proprio Stefano De Martino in persona!

Lo racconta lei in una storia Instagram pubblicata dall’influencer Amedeo Venza

Che dire, un gesto che fa a Stefano onore!

Non è da tutti preoccuparsi personalmente delle esigenze dei propri fan, tantomeno è da tutti scortarli al posto, facendo in modo che la ragazza con disabilità potesse assistere al suo show esattamente come tutto il resto del pubblico.

La generosità di De Martino: quella volta a Ballando

Non è la prima volta che Stefano De Martino dimostra attenzione verso tematiche importanti come le disabilità.

Lo scorso dicembre infatti, durante Ballando Con Le Stelle, Stefano è tornato dopo anni a indossare le scarpe da ballo per un’esibizione speciale.

Ha infatti danzato insieme a Sofia Tansella, una ragazza in sedia a rotelle affetta da una patologia neuromuscolore, dedicando l’esibizione alla causa benefica del Telethon.