Il successo di Stasera tutto è possibile non si arresta e per questo in casa Rai hanno deciso di mandarlo in onda anche due volte all’anno. Nel 2022 infatti c’è stata un’edizione a inizio anno e una a fine anno, che si è conclusa non molti giorni fa. In precedenza era già successo anche nel 2018, quando alla conduzione c’era ancora Amadeus. Nel 2019 è subentrato Stefano De Martino e si è perfettamente integrato nel programma, facendolo anche un po’ suo. La notizia del giorno è che Stasera tutto è possibile tornerà in onda a breve.

L’ottava edizione che si è conclusa il 31 ottobre 2022 con la puntata di Halloween è stata più breve delle altre, solo sei puntate. Le edizioni passate sono durate dalle 8 alle 9 puntate. E forse ora è ben chiaro perché è stata più breve: Stasera tutto è possibile tornerà nei primi mesi del 2023. A dare la notizia è stato Tv Blog. Dunque tra pochi mesi ci saranno subito nuove puntate di STEP, appena De Martino terminerà l’impegno con Bar Stella probabilmente.

Il conduttore porterà in televisione una nuova edizione del suo Bar Stella in seconda serata, andando in onda per tre giorni a settimana. Dal martedì al giovedì per l’esattezza, come è successo con Stasera c’è Cattelan e adesso con Belve. Come già accennato in apertura, Stasera tutto è possibile è un grande successo di Rai 2. La rete si è rinnovata per la nuova stagione ma STEP resta una validissima scommessa. Negli ascolti tv ha ormai raggiunto l’11% di share in una serata che facile non è, quella del lunedì.

Il pubblico ha bisogno di ridere, di trascorrere qualche ora di spensieratezza e di divertimento. STEP riesce a fare questo, a regalare un intrattenimento leggero ma senza sfociare nel trash. Insomma, un divertimento puro anche grazie agli ospiti, dove ormai sono fissi Francesco Paolantoni e Biagio Izzo. Torneranno tutti tra non molto, non si dovrà attendere un anno intero: Stasera tutto è possibile torna in onda a inizio 2023. Ed è sempre più un appuntamento immancabile nella programmazione Rai.