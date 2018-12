Stefano De Martino e Belen di nuovo insieme: sorrisi e affetto per Santiago

Belen Rodriguez e Stefano De Martino insieme alla recita di Santiago: la coppia riunita per la felicità del figlio

Tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino non saranno più una coppia a tutti gli effetti ma, ad oggi, i due stanno facendo di tutto per preservare il loro rapporto. Alla base di questa decisione un obiettivo, comune e caro ad entrambi, ovvero: il bene del figlio Santiago. Per lui, come più volte loro stessi hanno ribadito, sarebbero disposti a tutto. Da qui, quindi, la scelta di mantenere dei rapporti civili e sereni per essere – prima di tutto – dei bravi genitori. Proprio con questo, oggi, i due si sono presentati entrambi alla scuola di Santiago per assistere, insieme, alla recita natalizia del piccolo.

Stefano De Martino e Belen Rodriguez felici insieme a Santiago: i due condividono lo stesso video sui social

Di Belen Rodriguez e Stefano De Martino che hanno passato il pomeriggio insieme lo abbiamo saputo semplicemente aggiornando e controllando i loro profili social. Canti di natale e sorrisi compiaciuti dei due hanno fatto da sfondo alle loro Instagram stories, pubblicate sia da Stefano che da Belen (genitori felici e orgogliosi). Sia il ballerino che la showgirl hanno condiviso lo stesso video, dove appunto hanno mostrato il piccolo Santiago intento a cantare una canzoncina di Natale insieme ai suoi compagni.

Gustavo Rodriguez in ospedale: Belen sceglie il silenzio e non commenta la notizia

Stamani la notizia relativa al ricovero in ospedale del padre di Belen Rodriguez ha fatto il giro del web, rimbalzando alla velocità della luce da un sito all’altro senza sosta. Sulla questione, però, né Belen e né Cecilia o Jeremias hanno detto niente fino ad ore. Nessuno di loro ha rilasciato dichiarazioni al riguardo. La famiglia di Gustavo Rodriguez, dunque, pare al momento aver deciso di chiudersi in un riservato silenzio.