Stefano De Martino, addio a Stasera Tutto È Possibile? L’indiscrezione

Stefano De Martino pare proprio abbia deciso di intraprendere la strada del suo predecessore. Come Amadeus, il conduttore avrebbe deciso di abbandonare Stasera Tutto È Possibile per dedicarsi solo a Rai Uno. Prima Affari Tuoi e poi Sanremo 2027? Secondo il direttore di Novella 2000, Roberto Alessi, è già tutto scritto.

Nonostante il successo clamoroso che ha regalato a Rai Due, Stefano pare ufficialmente pronto ad abbandonare la nave. STEP è il programma più visto della prima serata del secondo canale, ma Rai Due è da sempre considerato, per citare Alessi ”la Cenerentola della Rai”. E ora con i numeri astronomici di Affari Tuoi (raramente si scende sotto il 30%), De Martino punta a fare qualcosa in più. E se STEP si trasferisse su Rai Uno? Gli ottimi ascolti lo permetterebbero senza problemi, ma nei progetti del conduttore aleggia la conduzione di qualche nuovo programma, tra cui il Capodanno.

Stefano De Martino come Amadeus? L’abbandono di STEP è un’arma a doppio taglio

Il direttore di Novella 2000 riporta che Stefano non comparirà più nella nuova edizione 2025/2026 di Stasera Tutto È Possibile e che lo vedremo solo alla conduzione di Affari Tuoi e in altre prime serate ed eventi straordinari. Questi eventi potrebbero essere il Capodanno di Rai Uno e la direzione artistica di Sanremo 2027 (il Festival del 2026 è sempre affidata a Carlo Conti). Questo è lo stesso percorso che fece Amadeus, quando nacque STEP nel 2015 fu proprio lui a condurlo per ben tre anni di fila, finché nel 2019 non gli subentrò Stefano. Amadeus decise di concentrarsi solo su Affari Tuoi e poi su Sanremo, che Stefano stia davvero tentando questa strada? Per Ama si sa come sono andate a finire le cose, dopo il successo clamoroso dei suoi Sanremo e la rinascita del gioco dei pacchi, è volato al NOVE con risultati ben sotto le aspettative.

Se Stefano De Martino dovesse davvero abbandonare la squadra di Stasera Tutto È Possibile, di certo si andrà a perdere un elemento importante del programma. Ormai il pubblico si è affezionato sia a lui che al resto del cast che insieme formano un team imbattibile. Anche gli ascolti ne potrebbero risentire a lungo andare, qualora il nuovo conduttore non dovesse essere all’altezza. D’altro canto, De Martino viene da un anno non stop di successi, tra tv e teatro e potrebbe aver deciso di mettere in pausa un progetto anche per ricaricare le energie per quelli futuri. Da lui e dalla rete ancora non è arrivata nessuna conferma, sarà la Rai con la presentazione dei nuovi palinsesti a fare chiarezza, per ora si tratta di voci.