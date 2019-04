Stefano Bettarini, frecciatina ad Alessia Marcuzzi? La frase inaspettata

Stefano Bettarini, arriva la frecciatina ad Alessia Marcuzzi? Le parole a Federica Panicucci

Sembra una vera e propria frecciatina ad Alessia Marcuzzi quella fatta da Stefano Bettarini a Mattino 5. Dopo l’Isola dei Famosi, insieme a Nicoletta Larini, Kaspar Capparoni e Veronica Maccarone, l’ex marito di Simona Ventura si lascia intervistare da Federica Panicucci. Proprio rivolgendosi a quest’ultima pare fare una battuta nei confronti della Marcuzzi. Non sappiamo bene a chi si riferisca Bettarini, ma ammette di non avere comunque voglia di polemizzare. Scendendo nel dettaglio, in studio viene mostrato il filmato in cui Stefano vince la prova contro Kaspar e incontra dopo tanto tempo Nicoletta. Sull’isola la Larini si è lanciata sul suo Bettarini e questo abbraccio ha emozionato un po’ tutti. Ma l’ex naufrago ammette che si aspettava “una cosa più emozionante” durante questo momento, in quanto per lui rivedere Nicoletta in Honduras è stato molto importante. Stefano rivela di aver sentito qualche commento dallo studio che non si aspettava di sentire.

Stefano Bettarini, la sua affermazione stupisce: “Mi aspettavo una cosa più emozionante”

“Ho sentito qualche battutina, ma non voglio polemizzare. Mi aspettavo una cosa più emozionante”, rivela Bettarini dopo aver visto il filmato in questione a Mattino 5. Dopo di che, lui stesso ammette di non voler fare nomi. Ed ecco che, rivolgendosi alla Panicucci, afferma inaspettatamente: “Io sono sicuro che tu l’avresti gestita un po’ meglio”. Una frecciatina alla Marcuzzi? Dalle sue parole sembra proprio di sì. Intanto, Federica si tira subito indietro e, ridendo, dichiara che non è affatto così. Nonostante ciò, Stefano continua a essere sicuro della sua opinione e ad appoggiarlo ci pensano anche i presenti in studio, Nicoletta, Veronica e Kaspar.

Stefano Bettarini infastidito, Kaspar Capparoni sostiene il compagno d’avventura

Non sappiamo se si tratti realmente di una frecciatina alla Marcuzzi, ma sicuramente Stefano è sicuro che la Panicucci sarebbe riuscita a gestire questo momento dell’Isola dei Famosi, come conduttrice, in modo diverso. Quando viene mostrato nello specifico il filmato, si ascoltano i commenti fatti da Alessia, Alda e Alba dallo studio. “Commenti banali”, li definisce Kaspar. Secondo Capparoni, avrebbero rovinato questo momento così emozionante. Nel frattempo, Bettarini e Nicoletta appaiono in studio molto uniti. Vengono mostrati alcuni filmati riguardanti le sue esperienze passate in altri reality, come Temptation Island e il Grande Fratello Vip.