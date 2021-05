Stefano Bettarini: la fidanzata Nicoletta Larini è in ospedale

Problemi di salute per Nicoletta Larini, da qualche anno fidanzata di Stefano Bettarini. Come rivelato dalla stessa designer sui social network, la 27enne è stata costretta ad operarsi per una tonsillectomia. La Larini, vista alla prima edizione di Temptation Island Vip proprio con l’ex marito di Simona Ventura, ha dato l’annuncio su Instagram. Si è mostrata prima di entrare in sala operatoria e subito dopo l’intervento, con la flebo al braccio.

Dopo aver ringraziato tutti i follower per il sostegno ricevuto Nicoletta Larini ha spiegato che l’operazione chirurgica era ormai diventata inevitabile. “Mi davano una serie di problemi compresa l’infezione nel sangue”, ha rivelato la compagna di Stefano Bettarini. Quest’ultimo non ha invece rilasciato alcun commento a riguardo.

Nicoletta Larini dovrà ora affrontare un lungo percorso di guarigione ma grazie all’intervento il grosso è stato tolto. In questo momento delicato la giovane può contare su Stefano Bettarini, con il quale la relazione procede ormai a gonfie vele da quattro anni.

La differenza d’età – Stefano Bettarini ha 49 anni – non è mai stato un problema per questa coppia, che ha intrapreso la convivenza pochi mesi dopo il primo incontro, avvenuto grazie ad amici in comune. A Temptation Island Vip Nicoletta Larini ha mostrato qualche dubbio davanti agli atteggiamenti dell’ex calciatore ma il legame si è poi rafforzato.

Quattro anni d’amore per Stefano Bettarini e Nicoletta Larini

Nicoletta Larini è sempre stato un sostegno importante per Stefano Bettarini. Soprattutto nell’ultimo periodo, dopo la querella tra lo sportivo e il Grande Fratello Vip. L’ultima incursione nella Casa più spiata d’Italia non è stata entusiasmante per Betta, costretto ad iniziare una guerra legale con Alfonso Signorini e Mediaset.

Di recente Stefano Bettarini ha criticato anche Tommaso Zorzi per via del suo fare da “prezzemolino” dopo la vittoria nel reality show di Canale 5. Critiche alle quali il web influencer, ex star di Riccanza, non ha mai replicato.

Tv a parte Stefano Bettarini ha poi ritrovato una bella intesa con l’ex moglie Simona Ventura, dalla quale ha avuto i figli Niccolò e Giacomo, e con Giovanni Terzi, futuro marito della bionda conduttrice.