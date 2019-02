Stefania Sandrelli e la figlia Amanda emozionano: il rapporto con Gino Paoli

Stefania e Amanda Sandrelli emozionano il pubblico a Domenica In: le due attrici rivelano qual è il loro rapporto con Gino Paolo

Stefania Sandrelli e la figlia Amanda a Domenica In, con un’intervista con Mara Venier, riescono a emozionare il pubblico. La semplicità e genuinità di queste due attrici italiane riescono, ancora una volta, a conquistare il cuore di tutti. Madre e figlia si lasciano andare a confessioni riguardanti il loro passato, ma soprattutto parlano del loro attuale rapporto con Gino Paoli. Il noto cantante ha avuto una grande storia d’amore con Stefania, con cui ha dato alla luce Amanda. Tutti e tre, attualmente, hanno un bellissimo rapporto, molto profondo. Ciò che li unisce è un grande amore, che resta comunque riservato. Mara manda in onda un filmato che li riprende mentre si esibiscono insieme in televisione. Momenti del passato che sono indelebili e che non possono non emozionare sia Stefania e Amanda. Quest’ultima appare spesso con gli occhi lucidi e la Venier lo fa anche notare.

Amanda Sandrelli e la dichiarazione che piace ai telespettatori

Una frase di Amanda Sandrelli, sul rapporto che ha con i due genitori, emoziona proprio tutti: “È un rapporto molto profondo quello che c’è tra noi, non esibito, riservato e questo le persone lo sentono”. Parole molto belle quelle dell’attrice, che ammette di avere un bellissimo rapporto con entrambi i genitori. Tra loro tre c’è molta complicità e Mara lo fa presente al pubblico, che si dichiara sui social particolarmente emozionato. Amanda racconta di non avere, in realtà, vissuto l’amore di Stefania e Gino, in quanto si erano già separati quando lei iniziava a crescere. Ma l’attrice ammette di emozionarsi ogni volta che li vede insieme. “Sono figlia di un grande amore”, dichiara Amanda a Mara.

Stefania Sandrelli, il ricordo del primo incontro avvenuto con Gini Paoli

Commenti positivi e complimenti nei confronti delle due Sandrelli, ma come sempre non mancano le critiche. Il pubblico, infatti, nota un particolare nel racconto di Stefania. L’attrice confessa di aver incontrato Gino, quando ancora lei non era famosa. La Sandrelli ricorda che si trovava in un locale, per festeggiare il suo compleanno quando ha notato Paoli che si esibiva. Mentre lui aveva già 27 anni, lei ne aveva solo 15. Questo dettaglio genera davvero poche critiche, poiché l’attenzione del pubblico si posa sulla delicatezza e sulla naturalezza delle due donne.