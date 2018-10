Stefania Petyx aggredita, l’inviata di Striscia spinta per le scale a Palermo

L’inviata Stefania Petyx di Striscia la Notizia è stata aggredita stamattina in Sicilia

Stefania Petyx, inviata di Striscia la Notizia, è stata aggredita questa mattina a Palermo. Si trovava insieme alla troupe del Tg satirico in Sicilia per registrare un nuovo servizio su un immobile occupato da abusivi. Il servizio non è ancora andato in onda, naturalmente, dato che è stato registrato questa mattina. Di sicuro Antonio Ricci sceglierà di mandare in onda il momento dell’aggressione a Stefania Petyx, che ricorderete per il suo inconfondibile impermeabile giallo. La notizia è stata diffusa poco fa e l’inviata di Striscia ha già rilasciato alcune dichiarazioni sull’accaduto, riportate da Tgcom24.

Aggressione a Stefania Petyx di Striscia la Notizia: l’inviata in ospedale

È stato necessario ricorrere alle cure mediche per l’inviata, è stata chiamata un’ambulanza ed è stata trasportata in ospedale . Queste le prime parole di Stefania Petyx di Striscia la Notizia dopo l’aggressione: “Poco dopo essere entrati nella struttura siamo stati raggiunti da calci e pugni, sono stata spintonata giù dalla tromba delle scale”. Oltre all’aggressione all’inviata, gli abusivi si sono riversati anche sulle apparecchiature tecniche. Sono stati distrutti microfoni e telecamere. Non finisce qui, perché mentre un operatore tentava la fuga è stato inseguito dagli aggressori. Una disavventura che capita spesso agli inviati del Tg satirico, che purtroppo ci sono abituati anche se sono episodi che non dovrebbero verificarsi. La stessa Stefania Petyx è stata aggredita in passato mentre lavorava per Striscia la Notizia. Era il 2017 e fu presa a bastonate con annesse secchiate d’acqua durante un’altra inchiesta, sempre a Palermo.

Striscia la Notizia, Stefania Petyx aggredita: quando andrà in onda il servizio

Quando andrà in onda il servizio che le è costato una seconda aggressione? Nei prossimi giorni, non è stata resa nota una data certa. Auguriamo all’inviata Stefanya Petyx di rimettersi presto e di tornare a fare il suo lavoro, perché siamo certi che non si lascerà intimidire da quanto accaduto.