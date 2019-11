Stash parla di Gué Pequeno: ecco come è stato lavorare insieme a lui

View this post on Instagram

Questa foto mi fa pensare tanto… Per me è un po’ l’emblema del mio cammino fin qui. Conosco Cosimo da 3 anni e sin da subito mi resi conto che era umanamente fortissimo! Conosciamo tutti Gue come artista, sappiamo tutti che lui è sempre stato lì in alto, in ogni fase che ha attraversato l’hip hop italiano… lui era sempre lì! E giuro che quando ci hai a che fare umanamente e professionalmente ti rendi conto del perché! Per me lavorarci insieme è stata una scuola, è stata l’ennesima conferma che quando sei un grande artista i piedi sono ben saldi per terra… Come ho detto spesso nelle interviste relative a “Los Angeles”, per me lui è il vero signore dell’HipHop italiano! Impeccabile in tutto. In quest’immagine c’è anche un’altra persona… forse non famosa quanto Gue, ma che nel mio cammino è sicuramente una pietra miliare… Jacopo è la persona che mi sta seguendo artisticamente in questo nuovo percorso… ricordo perfettamente il giorno in cui ci siamo conosciuti, si parlava di musica e pensai: “cazzo, questo ha detto tutto quello che penso!”. Su di lui potrei scrivere un miliardo di cose, elencarvi i successi che ha raggiunto negli anni di discografia (e fidatevi che sono veramente tanti!).. ma mi limito a dire che Jacopo per me in questo momento è una delle persone più importanti nella mia vita.. non solo artistica! Mi ha capito! Sta riuscendo a tirare fuori il meglio di me… e io non posso che ringraziare la vita per avermi dato modo di incontrare persone così! @therealgue @jacopopesce #thekolors 🖤