Stash Fiordispino è una furia: “Compassione, circolo vizioso”, lo sfogo

Amici, Stash Fiordispino contro il cattivo uso dei social network

Non è la prima volta che Stash Fiordispino si schiera contro l’abuso dei social network, cioè contro un sistema che tende a privilegiare più l’apparenza che la sostanza, un “circolo vizioso” – come lo ha chiamato oggi – che svilisce il valore delle persone, delle donne in particolare. Non possiamo che condividere il discorso di Stash, soprattutto perché ormai su Instagram è tutto un pullulare di foto, video, pose, riflessioni e così via fatti con lo stampino, e non possiamo che essere d’accordo anche con il team di Mark Zuckerberg che ha preferito eliminare la visualizzazione dei like per spingere l’utenza a dare più importanza al contenuto che alla sua diffusione.

Stash Fiordispino, la furia su Instagram dopo l’eliminazione dei like: “Cosa positiva, circolo vizioso”

Il leader dei The Kolors ha usato parole molto forti, al punto che sembra che l’argomento lo riguardi da vicino: “Da ieri sera – queste le sue parole in una recente storia che ha pubblicato su Instagram – non vedo più i like su Instagram… È una cosa positiva… È l’inizio della fine del non-contenuto… o forse no… Chissà se si vedranno meno c…i e te…e… Cosa che mi ha fatto provare spesso compassione per persone che, convinte di raggiungere obiettivi professionali, non fanno altro che togliere valore alla donna, alla femminilità come concetto, come filosofia… finendo spesso per intrappolarsi in un circolo vizioso che tutto fa tranne che valorizzarle come persone…”. Il pensiero di Stash è tutt’altro che esagerato, visto che rispecchia esattamente ciò che accade su Instagram, dove però – diciamolo – chi ha saputo lavorare bene, proponendo cioè dei buoni contenuti, è riuscito a costruirsi una carriera e un futuro (pensate soltanto a Chiara Ferragni, oppure, per fare un esempio estemporaneo, ad Andrea Melchiorre, ex di Uomini e Donne che da anni ha aperto un’attività online nel settore dell’abbigliamento).

Le speranze di Stash dopo l’eliminazione dei like da Instagram

“Purtroppo, like o non like – ha poi scritto Stash nella stessa storia –, rimango comunque scettico… Il ‘popolo del Web’ (da sempre alla ricerca della via facile, della via veloce… tanto l’importante è sembrare famosi e chissenef…a del perché) troverà comunque un metodo per quantificare la ‘fi…ggine’ e strafot…sene dei contenuti…”. Questo è vero ma bisogna anche dire che se Instagram ha davvero intenzione di dare visibilità ai contenuti forse impedirà la diffusione di qualsiasi strumento che possa danneggiare in qualche modo quest’obiettivo. Staremo a vedere cosa accadrà, anche se, caro Stash, una sola cosa vogliamo sapere adesso: ad Amici di Maria De Filippi torni o non torni?