Stash Fiordispino in lutto: “Per me è difficile, persona molto importante”

Lutto per Stash Fiordispino: è morto lo zio Jimmy

Questo è un giorno davvero difficile per Stash Fiordispino che nelle ultime ore ha annunciato di aver perso una persona a lui molto cara. Tutto è iniziato con un breve messaggio pubblicato tra le sue storie Instagram – “Ciao, zio Jimmy! Grazie per averci insegnato a mantenere il sorriso, sempre… Sei stato l’inizio di tutto questo!” -, per poi continuare con dei filmati nelle storie successive in cui il leader dei The Kolors parla ai fan e spiega cos’è successo e perché lo zio Jimmy era così importante per lui. Veniamo subito al dunque.

Stash The Kolors, le parole per lo zio Jimmy nelle storie Instagram

“Ragazzi – queste le parole di Stash su Instagram –, scusate se oggi non posto tanto, e per me è difficile anche fare questa storia, però facciamo questo lavoro e bisogna affrontare questi momenti in questo modo secondo me. Oggi – ha spiegato il cantante dei The Kolors – se n’è andata una persona che per me e la mia famiglia era molto importante. Oggi se n’è andato lo zio Jimmy, il grande zio Jimmy che in un certo senso ha seminato tutto questo, per cui c’è una tristezza particolare perché lui aveva regalato la prima chitarra al mio papà negli anni Settanta… per cui questo che abbiamo realizzato è anche suo”. Poche parole ma che ben chiariscono cos’è successo e chi è stato lo zio Jimmy per Stash e per il suo papà, e quindi per la sua crescita artistica e personale.

Il dolore di Stash per la morte di zio Jimmy

In una storia successiva Stash sottolinea il suo stato d’animo e appare triste e spento: “Sarà un po’ difficile – così ha parlato ai fan alla fine del video – riuscire a divertirmi questa sera, però cercherò di farlo perché so che lui avrebbe voluto questo”. Una brutta giornata insomma che mostra quanto il legame tra Stash e lo zio Jimmy fosse forte.