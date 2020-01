Stash e Francesca Tocca: “Faceva lo gnorri”, cos’è successo durante l’esibizione

Francesca Tocca strega Stash Fiordispino: ad Amici 19 un’esibizione che “colpisce”

Non è la prima volta che succede ma è divertente segnalarvi ogni volta i siparietti tra Maria De Filippi e Stash Fiordispino dopo l’esibizione di Francesca Tocca. Anche perché oggi è successo qualcosa di più: la ballerina si è esibita con Valentin Alexandru, e siccome ha delle forme prorompenti e una sensualità non indifferente Stash la guardava con un certo interesse, diciamo così. Ad accorgersene è stata proprio Maria che già nelle puntate precedenti aveva fatto notare questa particolare predilezione per la professionista da parte del leader dei The Kolors.

Stash e Francesca Tocca, Maria De Filippi scherza col prof: “Faceva lo gnorri”

“Prima delle vacanze – queste le parole della De Filippi – eravamo rimasti alle capacità di analisi di Stash della danza latino-americana. Lui – ha poi spiegato divertita – vedeva che io lo guardavo, faceva lo gnorri e cercava di non guardarla”. In altri termini: consapevole del fatto che Maria lo osservasse e dopo essere stato già beccato in altre occasioni, il nostro prof ha cercato di fare il vago e di concentrarsi su Valentin, come poi ha ammesso. “Però – ha anche aggiunto – è stato difficile”. Effettivamente con una donna così bella, tra l’altro una professionista stimata ovunque, è difficile tenere lo sguardo sul partner.

Francesca Tocca è sposata con Raimondo Todaro: le ultime news sulla coppia

Fortunato il marito Raimondo Todaro, ballerino anche lui, con cui Francesca è sposata da cinque anni. Una storia bellissima, la loro, che ha conquistato subito il grande pubblico, visto che entrambi hanno partecipato a programmi televisivi di una certa importanza, ad esempio a Ballando con le stelle e lui in particolare anche al Cantante mascherato. Qui di seguito gli ultimi post pubblicati dai due professionisti su Instagram che dimostrano quanto l’amore sia forte: