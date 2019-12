Stash disattiva Instagram: “Avuto conferma bruttezza umana”, l’accaduto

Instagram Stash Fiordispino, l’account chiuso per un giorno

La notizia è di oggi e ha lasciato senza parole i fan di Stash Fiordispino che non si aspettavano un gesto del genere: parliamo del fatto che Stash ha disattivato il suo account Instagram all’improvviso per poi spiegare pubblicamente i motivi sul suo Facebook. “Tranquilli – queste le sue parole poche ore fa –… ho disattivato io l’account Insta… domani tornerà attivo. Grazie per il supporto!”. Molti hanno chiesto spiegazioni al leader dei The Kolors, quest’anno alla sua seconda esperienza come insegnante ad Amici di Maria De Filippi, e alla fine il frontman ha detto qualcosa di più per mettere i puntini sulle ‘i’. Ma veniamo al dunque.

Tranquilli.. ho disattivato io l’account insta… domani tornerà attivo.Grazie per il supporto!S Gepostet von Stash Fiordispino am Donnerstag, 26. Dezember 2019

Stash disattiva Instagram, cos’è successo: i chiarimenti del cantante dei The Kolors

“Era già deciso – ha spiegato Stash – che lo facessi oggi, tranquilli… però la vita è talmente assurda che crea delle coincidenze perfette…”. Stash non ha spiegato perché aveva già deciso di disattivare Instagram ma ha accennato a una coincidenza perfetta che gli ha fatto capire come l’essere umano possa spingersi oltre. “Proprio stamattina – queste le sue parole – ho avuto un’altra conferma della bruttezza umana che purtroppo prevale sui social (Instagram è il più ‘impestato’ perché appunto è il più utilizzato)… spesso però, quasi simpaticamente, quell’atteggiamento velenoso, figlio di una frustrazione di base, ci fa aprire gli occhi su delle cose che diamo quasi per scontate…”. Il discorso di Stash è molto generico ma è chiaro che sia successo qualcosa che lo abbia infastidito e che lo abbia spinto a staccare almeno un giorno dai social network, da Instagram soprattutto essendo quello più seguito tra quelli più in voga.

Le ultime news su Stash, il prof di Amici è amatissimo

“Ed eccoci qui – ha scritto infatti Stash alla fine – a ringraziare per l’ennesima volta la vita che non smette mai di stupirci… è un paradosso! E proprio per questo è (in questo caso) divertente.. giuro che sto ridendo da quando ho aperto gli occhi! Anyway, vi voglio bene!”. Parole belle per i fan dunque, che potranno vederlo ancora una volta ad Amici, dove sta funzionando molto bene come insegnante. E non è neanche l’unica soddisfazione, visto che le vendite di tutti i suoi singoli sinora sono state strepitose. Vedremo se Stash ci dirà qualcosa di più nei prossimi giorni!