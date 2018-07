Stash dei The Kolors rivela dettagli agghiaccianti della sera in cui è stato aggredito: “C’erano altre persone. Nessuno interveniva”

Il post del viso tumefatto pubblicato su Instagram da Stash dei The Kolors ha fatto qualche settimana fa il giro del web. Il cantante, come molti sanno, era stato aggredito e picchiato dopo essere intervenuto in una discussione prendendo le difese di una ragazza. “Quello che sembrava un normalissimo litigio, di punto in bianco è degenerato quando lui, avrà avuto una trentina d’anni, ha deciso di mollarle uno schiaffo così forte che le ha quasi girato la testa” aveva scritto Stash in un lungo messaggio pubblicato sui social cercando, in questo modo, di spiegare ai fan quello che era successo. L’istinto che ha spinto l’ex allievo di Amici a frapporsi tra la coppia che litigava ha scatenato, allora, lo scontro tra lui, il ragazzo e gli amici di questo. Oggi, a distanza di due settimane, Stash ha raccontato a Grazia alcuni retroscena a dir poco agghiaccianti relativi a quella sera. Stando a quanto dichiarato dal cantante, infatti, quella notte lui non era solo in quel vicolo dove si è consumata l’aggressione. “C’erano altre persone, anche signori distinti” ha infatti dichiarato lui “Nessuno interveniva…erano tutti con i telefonini a riprendere la scena”.

Stash dei The Kolors: i motivi che lo hanno spinto ad esporsi sui social con il volto gonfio dai lividi

“All’inizio non volevo neanche pubblicarla quell’immagine su Instagram” ha raccontato Stash a Grazia “Non volevo passare per uno che cavalca l’onda della demagogia“. Perché lo ha fatto? “Mi sono confrontato con alcune persone della mia squadra, non riuscivo a tenermi dentro tutta quella rabbia”. Col senno del poi il cantante dei The Kolors, oggi, rifarebbe tutto? “La risposta al mio gesto è stata super positiva” ha risposto lui “Ma più che la rissa quello che mi interessa è fare arrivare alle persone il messaggio che non bisogna toccare le donne”.

Stash dei The Kolors manda un messaggio alle donne: “Siete il motore e il motivo di tutto”

La sua intervista, alla fine, Stash l’ha voluta concludere mandando un messaggio diverso dal post pubblicato sui social dopo l’aggressione. “Donne siete belle, siete il motore e il motivo di tutto” ha detto il cantante “Lo scopo delle vita è quello di vivere una relazione serena con chi ti vuole bene”.