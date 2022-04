Stash biondo in tv, look stravolto: “Tutta colpa di un blackout”

Look insolito per Stash Fiordispino. Il cantante dei The Kolors si è presentato a Verissimo, nella puntata in onda su Canale 5 sabato 16 aprile, in una veste del tutto nuova. L’artista, oggi giurato ad Amici 21 insieme a Stefano De Martino e Emanuele Filiberto, ha sfoggiato una chioma più chiara. Decisamente inaspettata per i fan dell’artista, diventato popolare sette anni fa grazie al talent show di Maria De Filippi.

Quando Silvia Toffanin si è complimentata con il suo ospite per la nuova tinta Stash dei The Kolors ha svelato che la scelta è stata casuale e per niente voluta. Un incidente dal parrucchiere sul quale Fiordispino ci ha riso su:

“In realtà era bianco però c’è stato un blackout dal mio parrucchiere: mi ha lasciato troppo tempo la decolorazione e sono diventati grigi”

Sui social network qualcuno ha addirittura paragonato Stash di Amici a Gabriel Garko per via della sua nuova mise.

Secondo bebè in arrivo

L’intervista a Verissimo di Stash si è aperta con l’ultima notizia sulla vita privata dell’artista: Fiordispino è in attesa del secondo figlio. La compagna Giulia Belmonte, dalla quale due anni fa ha avuto la piccola Grace, è di nuovo incinta. Al momento la coppia non sa se sia un maschietto o una femminuccia anche se l’ex allievo di Amici spera di appendere alla porta un altro fiocco rosa.

Stash dei The Kolors ha confidato a Silvia Toffanin di essere grato alla vita per aver conosciuto una persona come Giulia, così forte e combattiva, in grado di sorprenderlo ogni giorno. Al momento la coppia non è ancora convolata a nozze: il cantante ha spiegato che non ci sono progetti concreti a riguardo ma che sarà la vita a decidere il da farsi.

Né Stash né Giulia vogliono porsi dei traguardi da raggiungere obbligatoriamente ma preferiscono vivere il loro amore giorno dopo giorno. Con questa filosofia, senza pensarci troppo insomma, è arrivata la primogenita Grace a dicembre 2020 e ora è il turno del secondogenito, che dovrebbe nascere entro la fine dell’anno.

A Verissimo Stash ha ammesso però che non ha alcuna intenzione di fermarsi a due figli: il giovane sogna una famiglia numerosa e desidera avere altri bambini in futuro.