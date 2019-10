Stasera tutto è possibile si allunga, Stefano De Martino festeggia

Stasera tutto è possibile promosso, Rai 2 prolunga il programma di Stefano De Martino: i dettagli

Stasera tutto è possibile si allunga! L’ultima puntata del programma di Rai 2 non andrà più in onda il 4 novembre, ma dopo, per la gioia di tutti gli appassionati. A convincere la Rai a prolungare la trasmissione che regala sorrisi e risate al pubblico sono stati gli ascolti, che hanno anche premiato Stefano De Martino. Non era una sfida facile e il finale non era così scontato come molti potrebbero pensare, prendere il posto di Amadeus in un programma che Amadeus stesso ha portato sui teleschermi italiani non era affatto semplice. Eppure, Stefano è riuscito a conquistare l’affetto del pubblico e a condurre un programma dinamico come Stasera tutto è possibile senza inciampare mai. Avrà ricevuto i buoni consigli, forse, o molto più semplicemente è portato per condurre programmi come questo.

Stasera tutto è possibile si allunga, ecco quando andrà in onda l’ultima puntata

Non dimentichiamo infatti che anche a Made in Sud Stefano è piaciuto proprio a tutti e forse sulla base di questo successo gli è stato affidato poi Stasera tutto è possibile. Ma quante puntate si aggiungeranno? Non molte, a dire il vero: Blogo ha fatto sapere che STEP durerà una puntata in più, dunque l’ultima puntata andrà in onda l’11 novembre 2019 e non più il 4 dello stesso mese. Anche solo una puntata è un traguardo, considerando che se gli ascolti non fossero stati buoni avrebbe addirittura rischiato di chiudere prima. Sarà contento Amadeus, visto che il suo programma non è sprofondato (difficilmente sarebbe successo, visto che piace davvero a molti). Ma soprattutto starà festeggiando Stefano De Martino, che alle sue prime esperienze come conduttore sta già collezionando successi.

Stasera tutto è possibile piace a tutti: gli ascolti convincono Rai 2 ad aggiungere una puntata

La notizia che Stasera tutto è possibile è stato allungato è stata accolta con molto entusiasmo anche dal pubblico. Sono davvero in tantissimi a complimentarsi dopo ogni puntata con la squadra di STEP, sui social infatti si leggono solo commenti positivi ed entusiasti. D’altronde gli ascolti parlano chiaro: STEP ha registrato dei dati fra i più alti della prima serata della rete.