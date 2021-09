Star in the Star: svelato il primo concorrente, ma dovrebbero essere segreti

Svelato il primo concorrente di Star in the Star, ma il cast non dovrebbe essere segreto? Le indiscrezioni di oggi, come sempre, vanno prese con le pinze. Forse, però, la produzione ha puntato su un Vip che non è riuscito a non farsi scoprire. Il programma è molto simile a Il Cantante Mascherato sotto questo aspetto, ovvero i Vip si esibiranno camuffati da trucco e maschere e il gioco consiste nell’indovinare di chi si tratta. I concorrenti di Milly Carlucci sono sempre stati bravi a non farsi scoprire, infatti in due edizioni non è mai saltato fuori il nome di uno dei protagonisti.

Oggi invece Davide Maggio ha svelato chi si nasconderà sotto una delle maschere di Star in the Star. Il meccanismo del programma si discosta di poco da Il Cantante Mascherato misto a Tale e Quale Show. E questo sta infastidendo una parte del pubblico. Mediaset però era a caccia di un programma simile da tempo e finalmente lo ha trovato. Se sarà o meno un successo si scoprirà, intanto c’è il nome del primo Vip di Star in the Star. Il cast dovrebbe essere super segreto, ma uno dei personaggi famosi in pole position per partecipare è Adriano Pappalardo.

Nel corso delle puntate Ilary Blasi fornirà degli indizi per aiutare i giudici e il pubblico a intuire chi si nasconde dietro la maschera. Claudio Amendola, Andrea Pucci e Marcella Bella saranno chiamati a riconoscere anche Pappalardo? Dopo aver partecipato a diversi reality show ed essere rimasto nella storia della musica italiana con Ricominciamo, adesso Adriano potrebbe tornare in televisione imitando un big della musica.

Non è certa la sua partecipazione: per scoprire se Adriano Pappalardo sarà un concorrente di Star in the Star bisognerà aspettare che il sospettato cali la maschera. O tolga il trucco. Se così fosse, la produzione correrà ai ripari adesso che è saltato fuori il nome? La prima puntata andrà in onda il 16 settembre, per cui il cast sarà già impegnato con le prove. Una sostituzione in corso non sarebbe semplice, ma chissà…