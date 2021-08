Star in the star, parla Ilary Blasi: come funziona, giuria e studio

A settembre Ilary Blasi torna nella prima serata di Canale 5 dopo l’Isola dei Famosi con uno show nuovo di zecca, Star in the star. Una nuova esperienza televisiva per la moglie di Francesco Totti, che in un’intervista su Tv Sorrisi e Canzoni svela i dettagli. La conduttrice anticipa che ci saranno in gara dieci personaggi famosi, che ovviamente sono in grado di cantare.

I concorrenti dovranno immedesimarsi in star italiane o internazionali, come Michael Jackson, Claudio Baglioni, Zucchero, Mina e Lady Gaga. Come già si era intuito, non solo dovranno imitarli nelle performance, ma “saranno camuffati come se fossero loro”. Infatti, per il pubblico non sarà per nulla facile capire chi c’è dietro la maschera. La stessa padrona di casa non sarà a conoscenza del dettaglio più importante.

Inizialmente i concorrenti del nuovo show di Ilary Blasi dovranno imitare il cantante che gli verrà assegnato, che dovrà essere lo stesso per tutte le puntate – saranno in tutto 7 – cantando in playback. Dopo di che, avranno il compito di esibirsi con la loro voce, tentando chiaramente di imitarlo. Al termine di ogni puntata un concorrente sarà eliminato, in quanto verrà smascherato.

Chi dimostrerà di essere il più bravo potrà godere della vittoria di questa prima edizione. Star in the star inizierà su Canale 5, in prima serata, il prossimo giovedì 16 settembre. I giurati dello show saranno tre, ovvero Andrea Pucci, Claudio Amendola e Marcella Bella. Nel corso di ogni serata ci sarà un ospite speciale, che si aggiungerà alla giuria.

Il compito dei giurati sarà quello di votare per tutte le esibizioni, tenendo conto di ogni dettaglio. Lo studio utilizzato per il nuovo programma Mediaset sarà lo stesso dell’Isola dei Famosi, quello di Cologno Monzese. Sul pavimento, nella zona centrale, ci sarà una grande stella e poi le poltrone dei giudici che daranno le spalle al pubblico presente.

Ilary, ovviamente, avrà entrambi di fronte. Il suo ruolo di conduttrice prevede: “Introdurrò le varie celebrità, darò la parola ai giudici, magari interverrò nelle discussioni”. La Blasi non vede l’ora di iniziare questa nuova avventura televisiva. Non è per nulla preoccupata o spevantata, in quanto sa che “alla fine si tratta solo di un gioco, di un varietà”.

Ma come ogni novità, c’è sempre qualche polemica nata sul web. Scendendo nel dettaglio, qualcuno è convinto che questa sia solo un’imitazione del noto programma Il cantante mascherato. In particolare, la frase “Chi si nasconde dietro la maschera?” nel promo ricorda molto ciò che recitava Milly Carlucci nel suo “Chi c’è dietro la maschera?”.

Intanto, c’è comunque grande attesa per il nuovo show di Canale 5. I telespettatori dovranno attendere il prossimo 16 settembre e, chiaramente, valutare.