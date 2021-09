Star in the Star, Madonna è Daniela Martani: scontro duro con Pucci

Star in the Star ha fatto altre due ‘vittime’: nel corso della terza puntata sono state eliminate due maschere che hanno concluso il loro percorso nel talent show. Dietro a Zucchero si celava Adriano Pappalardo, che è stato il primo concorrente della serata ad essere stato messo fuori dai giochi. La seconda a salutare tutti è stata Madonna, che si è scoperto essere interpretata da Daniela Martani, ex naufraga dell’Isola dei Famosi e nota opinionista vegana al centro di molte liti verbali social, televisive e radiofoniche nel corso della sua carriera. La vena polemica non l’ha fatta mancare nemmeno a Star in the Star nel momento in cui i giurati hanno scelto di darle il benservito.

Dopo che la giuria composta da Claudio Amendola, Marcella Bella e Andrea Pucci ha deciso all’unanimità che ad abbandonare lo show avrebbe dovuto essere Madonna, questa, ancora mascherata, ha polemizzato sul parere espresso dagli ‘esaminatori: “Avete pregiudizi nei confronti dei cantanti stranieri, gli avete fatti fuori tutti tranne a Lady Gaga. Sì, sono molto polemica”. Alle parole della Martani ha replicato senza fronzoli Pucci: “Noi non sappiamo chi sei, giusto che tu ti risenta però usciresti con più decoro se accettassi queste valutazioni”. “I giudici si sono accaniti su di me”, ha chiosato la vegana che ha poi levato la maschera mostrandosi. Ilary ha quindi ricordato l’avventura di Daniela a L’Isola dei Famosi, chiudendo lo show e dando appuntamento al pubblico per la semifinale prevista per il 7 ottobre.

Star in the Star, terza puntata: eliminati e chi ha strappato il biglietto per la semifinale

In semifinale approdano le seguenti maschere:

Claudio Baglioni

Lady Gaga

Loredana Bertè

Michael Jackson

Mina

Pino Daniele

Hanno salutato il pubblico e sono stati eliminati definitivamente dal gioco nel corso delle tre puntate già trasmesse Zucchero (Adriano Pappalardo), Madonna (Daniela Martani), Paul McCartney (Ronn Moss), Patty Pravo (Gloria Guida) e Elton John (Massimo Di Cataldo).

Star in the Star inizialmente prevedeva 7 puntate. Mediaset, visti i deludenti ascolti delle prime due puntate, che in media hanno raccolto l’11,25% di share (dato assolutamente non in linea con un prime time della rete ammiraglia del Biscione), ha deciso di accorciare il programma a soli 5 appuntamenti. La semifinale si disputerà giovedì prossimo, il 7 ottobre. La finalissima sarà invece trasmessa una settimana dopo.