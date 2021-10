Squid Game, un protagonista è diventato papà: ecco di chi si tratta

Tutti, ma proprio tutti, ne parlano. Ci riferiamo alla serie Squid Game il nuovo fenomeno virale lanciato da Netflix che in questi giorni sta battendo ogni record e il cui cast, oggi, ha annunciato una nuova bella notizia e soddisfazione. Congratulazioni dunque all’attore coreano Park Hae Soo, che nella serie interpreta Cho Sang-woo, per essere diventato padre per la prima volta.

Il personaggio interpretato da Park Hae Soo è considerato nel suo quartiere una vera e propria leggenda, visto che è stato in grado di costruire un enorme impero finanziario. Il problema è che ben presto il suo castello di carte (fatto di banconote) crollerà e lui si ritroverà al verde. Stiamo parlando proprio di uno dei personaggi più importanti in assoluto, uno di quelli con lo sviluppo nella storia (senza fare spoiler) sicuramente più interessante.

Il lieto annuncio è arrivato pochissime ore fa tramite una nota stampa ufficiale dell’agenzia dell’attore, la BH Entertainment. “La moglie di Park Hae Soo ha dato alla luce il loro primo figlio: il nostro Park Hae Soo è diventato padre” queste le parole dell’azienda. In un’intervista arrivata dopo l’annuncio l’attore ha commentato:

Sono davvero felice che in così tanti, in tutto il mondo, mi stiano facendo le congratulazioni per la nascita di mio figlio. Sono l’uomo più felice del mondo.

Squid Game: tutto quello che c’è da sapere sulla serie del momento

Il serial prodotto in Corea del Sud è un thriller psicologico dalle forti connotazioni distopiche e ricorda, per molti versi, la storia del libro (e film) Hunger Games. Al centro della trama ci sono un gruppo di persone, disperate perché senza soldi o cariche di debiti da pagare, che accettano di partecipare ad un vero e proprio gioco al massacro. Sfida dopo sfida, i partecipanti cercheranno di vincere un montepremi che permetterà loro di cambiare per sempre vita. Unico piccolo problema: chi non passa uno dei giochi in programma perde la vita, ucciso dalle spietate guardie senza volto nell’isola misteriosa dove il tutto si svolge.