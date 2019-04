Spice Girls, Mel B salta le prove dopo la lite con Geri: tour a rischio?

Spice Girls, tour a rischio? Mel B non si presenta alla prima prova ufficiale dopo la lite con Geri

Mel B recentemente ha dichiarato di aver fatto l’amore con la collega Geri Halliwell quando erano più giovani. La piccante dichiarazione, fatta nel talk show Piers Morgan’s Life Stories, ha colto di sorpresa Ginger Spice che attraverso un comunicato stampa ha smentito con decisione il tutto, affermando che non è assolutamente vero e dicendosi anche delusa ed amareggiata. Le Spice Girls a breve dovrebbero partire con il loro attesissimo nuovo Tour Mondiale e i fan iniziano a preoccuparsi che il clima da guerra fredda tra Geri e Mel B possa far saltare tutto. Emma Bunton, che recentemente ha pubblicato un nuovo disco da solista, li aveva però rassicurati, affermando che lunedì 15 aprile avrebbero fatto la prima prova ufficiale. Prove a cui Scary Spice non si è presentata. Come mai?

Mel B non si presenta alle prove con le Spice Girls e posta una foto con un bikini leopardato

I tabloid inglesi parlano di un clima pessimo nella girl band, a causa del conflitto tra Geri e Melanie. Insomma, sembra che l’attesa e sperata reunion sia a rischio. Infatti, nonostante le rassicurazioni di Baby Spice, Mel B non si è presentata alla prima prova ufficiale della prossima tournée. E mentre le altre componenti del gruppo si trovavo in una sala prove a Londra a imparare le coreografie, lei ha pubblicato una foto da Los Angeles mentre posa con un bikini leopardato. Secondo quanto riportato dal Sun, l’assenza di Scary Spice non dipende però dalla situazione con la Halliwell, ma ci sarebbero altre motivazioni, ben più importanti. Sembra infatti che la cantante sia rimasta a Los Angeles per quanto riguarda la causa in corso con l’ex tata Lorraine Gilles. (continua dopo la foto)

Spice Girls tour a rischio? “Questo non aiuta”

Insomma, sembra che i fan possano tirare un sospiro di sollievo. Come già detto da Emma, il tour non è a rischio e Mel B avrebbe saltato le prove non per Geri. Nonostante questo,una gonte ha rivelato al tabloid britannico: “Hanno già avuto alti e bassi, questo non aiuta”. E su Mel B, che col suo atteggiamento sembra stia mettendo a rischio la reunion delle Spice, ha aggiunto che “ha i suoi impegni ma non è l’ideale in questo momento, con il tour alle porte. Hanno bisogno di partire in quarta”. Ma poi rassicura: “Mel B è intenzionata a raggiungere le altre appena possibile”. Intanto, secondo alcuni rumors, sembra che Geri abbia chiesto di non dividere mai il camerino con Mel B dopo le discusse rivelazioni hot.