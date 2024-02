Speciale Costanzo, Lippi escluso da Maria De Filippi: la reazione

Martedì 20 febbraio è andato in onda in seconda serata su Canale Cinque “Dedicato a Maurizio Costanzo”, lo speciale organizzato da Maria De Filippi per commemorare il compianto marito, scomparso un anno fa. Tanti gli ospiti invitati al Teatro Parioli per l’occasione. La conduttrice pavese ha voluto con sé i personaggi che a livello professionale e umano sono stati legatissimi al giornalista. A colpire l’assenza di Claudio Lippi che per anni è stato una delle colonne portanti di una delle ‘creature televisive’ di maggior successo di Costanzo, vale a dire Buona Domenica. Perché non si è visto durante l’evento? Per il semplice fatto che la De Filippi ha deciso di non invitarlo. A renderlo noto è stato lo stesso presentatore milanese, che ha parlato della vicenda attraverso un post pubblicato sui suoi profili social.

Lippi si è rivolto direttamente all’amico Costanzo, attraverso la formula della lettera:

“È andato in onda, su Canale5, il ricordo di Maurizio Costanzo ad un anno dalla morte. Data la precisione che ha caratterizzato la tua carriera, ti sarai reso conto che io non c’ero e ritengo doveroso spiegarti perché. Primo perché non sono stato invitato. Secondo perché ho preferito guardarlo con te, seduto su quello sgabello sul quale sedevi dietro agli ospiti mettendo in risalto la loro presenza”.

Il conduttore ha quindi espressamente detto di non aver ricevuto alcun invito per presenziare alla serata, che, si ricorda, è stata organizzata da Maria De Filippi. Evidentemente ‘Queen Mary’ ha ritenuto non indispensabile la presenza del collega meneghino che, sempre sui social, ha aggiunto:

“È stato emozionante e, soprattutto, molto intimo, come lo erano i pranzi frugali consumati tu ed io prima della trasmissione e nei quali ho conosciuto la tua parte più intima e con la fortuna di aver condiviso buona parte della mia carriera con un uomo ed un professionista che mi ha insegnato tanto sia per la parte professionale che per quella della vita. Ancora grazie, Maurizio, per sempre nel mio cuore con imperitura stima ed eterno affetto. Un abbraccio, Claudio”.

Dedicato a Maurizio Costanzo, tutti gli ospiti chiamati da Maria

Coloro invece hanno ricevuto l’invito ed hanno così preso parte alla serata evento di commemorazione sono Enrico Mentana, Michele Santoro, Paolo Bonolis, Rosario Fiorello, Mara Venier, Carlo Verdone, Renzo Arbore, Vittorio Sgarbi, Luciana Littizzetto, Giobbe Covatta, Enzo Iacchetti, Christian De Sica, Platinette, Massimo Lopez, Ricky Memphis, Dario Vergassola, Rita Dalla Chiesa, Pino Strabioli e Vladimir Luxuria. Lungo la serata c’è stata anche una commuovente esibizione della cantante Giorgia.

Il caso bugia che ha coinvolto Massimo Lopez

Il giorno successivo all’evento è infuriata una polemica rovente. Massimo Lopez, nel corso della commemorazione di Costanzo, ha raccontato di come nacque l’idea del Cangurotto a Buona Domenica. Di fatto l’attore ha lasciato intendere che l’intuizione sia stata frutto della sua fantasia. Uno degli autori storici del programma, Tovaglia, ha dato del bugiardo sui social a Lopez, spiegando che in realtà il Cangurotto non è stato affatto un’idea dell’interprete.