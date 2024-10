Speciale Amici Verissimo: quando andrà in onda? Ecco la data

Lo avevano annunciato e ora sta arrivando: Maria De Filippi e Silvia Toffanin hanno unito le forze e sono pronte a scendere in campo insieme per uno speciale di Amici e Verissimo in prima serata. Finalmente è spuntata la data di registrazione e la data di messa in onda!

Quando a Luglio, durante la presentazione alla stampa dei palinsesti, Piersilvio Berlusconi annunciò il progetto di collaborazione tra Amici e Verissimo, tutti si chiesero di cosa si trattasse. Ora finalmente iniziano a venire fuori i primi dettagli. Le due regine di Mediaset hanno creato tre prime serate speciali dedicate ai protagonisti del talent show. Tutti i grandi nomi del panorama musicale italiano che hanno visto le loro origini ad Amici, saranno i protagonisti.

Amici Verissimo: quando andrà in onda

Proviamo a pensare a giusto un paio di nomi: Annalisa, Emma, Elodie, Alessandra Amoroso, The Kolors, Angelina Mango…ma quanti big sono usciti da Amici? Proprio per celebrare gli artisti nati nel talent, Maria De Filippi e Silvia Toffanin hanno creato questo show. Immaginiamo sia una vera e propria unione dei due programmi, in cui Silvia Toffanin passerà in rassegna i momenti storici di Amici con tutti i suoi volti più importanti, allievi illustri e professori. La data di messa in onda è prevista per il 23 Novembre, esattamente una settimana dopo la finale di Tu Si Que Vales. Il talent infatti terminerà il 16 Novembre, e la settimana dopo, per 3 settimane ci sarà Amici Verissimo.

Possiamo già dirvi inoltre che le registrazioni inizieranno il 21 Ottobre a Roma e non a Milano. Per ora né Silvia Toffanin né Maria De Filippi hanno fatto rivelazioni, tantomeno sappiamo chi parteciperà, di certo non mancano i grandi nomi da aggiungere alla lista! Se dovessero riunire insieme tutti gli artisti usciti da Amici nel corso di questi 20 anni, servirà uno studio bello grosso! Bisogna anche vedere se tutti decideranno di accettare l’invito o se qualche ex alunno di Maria preferisce tirarsi indietro. Quando Maria chiama, di solito rispondono tutti, ma in tutti gli anni di Amici si è sempre parlato di alcuni favoritismi, di figli e figliastri. Dovremo aspettare fine Novembre per scoprire chi si unirà alla Toffanin e alla De Filippi per celebrare il talent show che più di tutti ha sfornato artisti sempre in cima alle classifiche.