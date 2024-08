Sparate Maddalena Corvaglia: reazione ex marito, come s’è schierato

Maddalena Corvaglia, per motivi che sfuggono, si è improvvisata divulgatrice di faccende intersex in questi giorni, sostenendo che la puglie algerina Imane Khelif, quella contro cui si è ritirata l’azzurra Angela Carini, sia un uomo. I documenti e i fatti dicono altro, cioè che è una donna e una persona intersex che non ha fatto alcuna transizione o operazione da maschio a femmina. Ma l’ex velina di Striscia la Notizia continua imperterrita a dire il contrario. Ovviamente si è beccata una raffica di critiche e sfottò. Particolarmente interessante la reazione che ha avuto sulla vicenda il suo ex marito, il chitarrista di Vasco Rossi, Stef Burns.

Burns, che con l’ex moglie ha una figlia, Jamie Carlyn Birnbaum, sul suo profilo Instagram non ha menzionato direttamente la Corvaglia. Però ha condiviso un filmato che fa ben capire che la pensa in modo totalmente differente su Imane Khelif rispetto alla showgirl. Il contenuto postato dal chitarrista riprende un video dell’account The Daily Show. La didascalia che accompagna il filmato riassume perfettamente quel che pensa il musicista: “Lei è nata donna, vive come una donna e fa boxe con le altre donne. Qual è la reale tesi contro di lei?”. La domanda potrebbe girarla direttamente all’ex moglie che ha una teoria alquanto bizzarra sull’argomento. Ne uscirebbe probabilmente una nuova risposta bislacca.

Maddalena Corvaglia, la storia con Iacchetti e il matrimonio con Burns

Maddalena Corvaglia, ai tempi in cui faceva la velina a Striscia, ha conosciuto Enzo Iacchetti al quale si è legata sentimentalmente. La relazione è durata dal 2002 al 2007. Conclusa la love story con il conduttore, ha iniziato a frequentare Stef Burns. I due si sono sposati il 28 maggio 2011 a Mirandola, in Provincia di Modena. Il 28 settembre dello stesso anno è nata la loro prima e unica figlia, Jamie Carlyn Birnbaum. Il 19 gennaio 2017 Maddalena e il musicista hanno annunciato la separazione.

Per tanti anni la showgirl ha avuto una profonda amicizia con Elisabetta Canalis, con la quale ha condiviso il bancone di Striscia la Notizia. Oggi le due donne non hanno più alcun rapporto. Non hanno mai chiarito i motivi che le hanno spinte ad allontanarsi.