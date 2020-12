Soul, il nuovo cartone Disney: trama, dove vederlo, doppiatori, curiosità

By

Tutto quello che c’è da sapere sul film d’animazione che, a causa del Coronavirus, non uscirà al cinema come di consueto

Soul-Quando un’anima si perde è il nuovo film della Pixar distribuito dalla Disney. A causa dell’emergenza Coronavirus, che ha stravolto il mondo, non sarà possibile vederlo al cinema. Il cartone animato uscirà su Disney + (o plus che dir si voglia) venerdì 25 dicembre 2020. Sarà disponibile per tutti gli abbonati senza alcun costo aggiuntivo. Il costo mensile dell’abbonamento a Disney + è di 6.99 euro mentre l’abbonamento annuale è di 69.99.

Soul-Quando un’anima si perde racconta la storia di Joe Gardner, un insegnante di musica di scuola media che ha l’occasione unica di suonare nel migliore locale jazz della città. Ma un piccolo passo falso lo porterà dalle strade della città di New York all’Ante-Mondo, un luogo fantastico dove le nuove anime sviluppano personalità, interessi e manie prima di andare sulla Terra.

Determinato a ritornare alla propria vita, Joe si allea con 22, un’anima precoce che non ha mai capito il fascino dell’esperienza umana. Mentre Joe cerca disperatamente di mostrare a 22 cosa renda la vita così speciale, troverà le risposte alle domande più importanti sull’esistenza.

Soul-Quando un’anima si perde è nato da un’idea di Pete Docter, regista e Chief Creative Officer di Pixar Animation Studios, che ha rivelato:

“Tutto ha avuto inizio con mio figlio che ora ha 23 anni. Nell’istante in cui è nato, mi sono reso conto che aveva già una sua personalità. Da dove era arrivata? Credevo che la personalità si sviluppasse attraverso l’interazione con il mondo. Eppure era piuttosto chiaro che tutti noi nasciamo con una percezione unica e specifica di ciò che siamo. Nella nostra storia tutti nascono con un’anima. E queste anime non arrivano impreparate: vengono formate e ricevono una personalità e degli interessi”

I doppiatori americani di Soul sono: Jamie Foxx (Joe Gardner), Tina Fey (22), Questlove (Curly), Phylicia Rashād (Libba Gardner), Daveed Diggs (Paul), Angela Bassett (Dorothea). I doppiatori italiani sono invece: Neri Marcorè (Joe Gardner), Paola Cortellesi (22), Jonis Bascir (Dez), Paola Egonu (Sognaluna), Paola Turani (Maria Antonietta), Giulia Penna (Juliet).

Nella versione italiana del nuovo film Disney c’è la canzone Villa Incognito, scritta e interpretata dal compositore di fama mondiale Stefano Bollani. Tra i brani in inglese tanti pezzi di: Tony K, Reem, Trent Reznor, Atticus Ross, Jon Baptiste. È possibile consultare la playlist integrale su Spotify.

Soul-Quando un’anima si perde è stato accolto positivamente dalla critica, che ha promosso la pellicola al 99%. Il film doveva uscire negli Stati Uniti lo scorso giugno e in Italia a settembre ma il Covid-19 ha costretto Disney e Pixar a rivedere i loro piani.