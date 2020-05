Sotto il sole di Riccione, film Netflix: trailer, trama, chi sono gli attori

Sotto il sole di Riccione: trailer, di cosa parla e cast del nuovo film targato Netflix

Sotto il sole di Riccione è il nuovo film di Enrico Vanzina in uscita su Netflix dal 1 luglio e distribuito in 190 paesi. È un chiaro omaggio alla commedia all’italiana dei fratelli Vanzina che nasce da un soggetto di Enrico, scritto da quest’ultimo insieme a Caterina Salvadori e Ciro Zecca, come tributo ai numerosi successi scritti e diretti con il fratello defunto Carlo. Questa produzione vede la collaborazione con Mediaset e la presenza di tanti giovani attori italiani molto apprezzati dal pubblico, come Ludovica Martino, Cristiano Caccamo e Lorenzo Zurzolo. Come possiamo notare sin dalle prime immagini, Sotto il sole di Riccione è una commedia ambientata al mare. Più precisamente sulle spiagge della bellissima riviera romagnola e riprende un po’ il genere di Sapore di mare, film del passato diretto dai fratelli Vanzina. La trama racconta l’amicizia di un gruppo di adolescenti alle prese con problemi di cuore durante una vacanza sulle movimentate spiagge di Riccione.

Sotto il sole di Riccione: la trama ufficiale del nuovo film Netflix

Riccione in estate si popola di tantissimi giovani provenienti da ogni parte del mondo. Tra i tanti troviamo Ciro (Cristiano Caccamo), ragazzo del Sud Italia con l’aspirazione di fare il cantante che dopo un provino andato male si ritrova a fare il bagnino. Marco (Saul Nanni) è innamorato da sempre di Guenda (Fotini Peluso) ma per via della sua timidezza non è mai riuscito a dichiararsi. Ad aiutarlo ci penserà Gualtiero (Andrea Roncato) il bagnino scansafatiche e playboy dell’intera spiaggia. Vincenzo (Lorenzo Zurzolo) è un ragazzo non vedente che si trova spesso a viaggiare con sua madre (Isabella Ferrari), una donna super protettiva nei confronti del figlio ma che comunque in questa occasione lo lascerà libero di conoscere persone nuove. A far da colonna sonora alle avventure di questo affiatato gruppo di amici, che si ritroverà a trascorrere una indimenticabile vacanza, saranno le più belle canzoni dei Thegiornalisti, band esibitasi durante le riprese.

Il cast al completo di Sotto il sole di Riccione

Nel film Sotto il sole di Riccione sono presenti tanti giovani attori. Tra questi: Ludovica Martino (famosa per aver interpretato Skam Italia), Cristiano Caccamo, Saul Nanni, Lorenzo Zurzolo, Matteo Oscar Giuggioli, Claudia Tranchese, Andrea Roncato, Isabella Ferrari, Luca Ward. La pellicola conta inoltre più di 800 comparse e la speciale partecipazione di Tommaso Paradiso.