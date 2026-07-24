Sostituzione di Federica Sciarelli a Chi l’ha visto, la decisione Rai fa felici i fan: a chi andrà la conduzione

Il rebus relativo alla sostituzione di Federica Sciarelli alla guida di Chi l’ha visto?, storico programma di Rai 3, è vicino a essere risolto. Una delle decisioni più importanti, come riferisce l’AdnKronos, è stata presa dai vertici della tv pubblica: l’eredità della giornalista che ha condotto la trasmissione per 22 anni sarà raccolta da una figura interna, per la gioia dei fan. Dunque, nessun nome di ‘grido’: né Massimo Giletti, né Giorgia Cardinaletti, tantomeno Laura Chimenti o Francesca Fagnani, tanto per citare alcuni nomi accostati a Chi l’ha visto? nelle scorse settimane. Il poker di giornalisti individuato dai piani alti dell’emittente di Stato sono Veronica Briganti, Francesco Paolo Del Re, Raffaella Griggi e Chiara Cazzaniga.

Chi l’ha visto?, la Rai opta per la soluzione interna in stile Report

Salvo colpi di scena dell’ultimo minuto, colui o colei che prenderà il posto di Sciarelli è all’interno della rosa di nomi riportata. Dunque, avrebbe vinto la linea interna, cioè quella di garantire al programma una solida continuità editoriale e di stile attraverso la promozione di una figura professionale che conosce perfettamente i meccanismi della trasmissione, avendoci lavorato per anni. Una simile dinamica si è già vista in Rai, quando ci fu l’addio di Milena Gabanelli a Report.

Anche in quell’occasione, alla fine, si optò per dare spazio a un giornalista già inserito nella redazione, ossia Sigfrido Ranucci, che in questi giorni è finito alla ribalta delle cronache per i suoi rapporti personali con Walter Lavitola. Al di là delle polemiche, la scelta di affidare Report a Ranucci ha dato i suoi frutti. Il programma di inchieste di Rai 3, infatti, sotto la guida del giornalista ha continuato ad avere ottimi riscontri sul fronte degli ascolti tv.

La pesante eredità di Federica Sciarelli

Ora i vertici Rai si augurano che avvenga lo stesso con Chi l’ha visto?, programma tra i più apprezzati dell’intero panorama televisivo italiano. Chi sostituirà la Sciarelli raccoglierà un’eredità pesantissima. In oltre due decenni, mai c’è stata un’ombra su di lei. Mai uno scandalo, mai una parola fuori posto. Solamente competenza, professionalità e risultati eccellenti.