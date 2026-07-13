Chi l’ha visto?, quasi fatta per la sostituta di Federica Sciarelli: il nome che mette tutti d’accordo

La Rai è ancora alla ricerca del volto che dovrà sostituire Federica Sciarelli, che ha deciso di lasciare, dopo 22 anni di conduzione impeccabile, la guida di Chi l’ha visto?, storico programma di Rai 3. Da quando c’è stato l’annuncio ufficiale dell’addio, sono stati accostati alla trasmissione svariati nomi: da quello di Stefano Coletta a quello di Massimo Giletti, fino ad arrivare ai nomi di Francesca Fagnani e Giorgia Cardinaletti. A un certo punto la dirigenza dell’emittente pubblica sembrava orientata a percorrere la stessa strada che ha portato Sigfrido Ranucci al timone di Report, dopo l’uscita di scena di Milena Gabanelli. In quel caso si è optato per la promozione di una delle figure interne al programma. Tuttavia, anche questa ipotesi, per quanto riguarda Chi l’ha visto?, avrebbe perso quota. Nelle scorse ore, come rivelato in esclusiva da AffariItaliani.it, si è fatto largo un nuovo nome: quello di Laura Chimenti.

Chi l’ha visto?, Laura Chimenti dovrebbe sostituire Federica Sciarelli

Laura Chimenti attualmente è un volto del Tg1 delle ore 20. Ciò vuol dire che è già un volto molto familiare per milioni di italiani. Inoltre ha un profilo che sembrerebbe ‘perfetto’ per Chi l’ha visto?: a differenza della collega Cardinaletti, che ha anche legato la sua immagine a programmi d’intrattenimento, Chimenti è sempre apparsa nelle vesti della giornalista che ha trattato temi di ‘peso’. Inoltre ha un modo molto empatico di porsi davanti alle telecamere. In altre parole, arriva al pubblico in una maniera che i vertici Rai riterrebbero convincente.

Sarebbe quindi lei in pole position per subentrare a Sciarelli, la cui eredità è pesantissima. Per questo serve una figura che abbia esperienza e le cosiddette spalle larghe per reggere la pressione e l’inevitabile confronto con il passato: Chimenti, sulla carta, avrebbe tutte le carte in regola per riuscire in questa missione tutt’altro che facile. La decisione finale dovrebbe essere presa dalla dirigenza entro la fine di luglio.

Perché Sciarelli ha lasciato il programma

All’origine della decisione di Sciarelli di congedarsi dalla storica trasmissione non c’è una scelta legata a un suo futuro fuori dalla Rai. La giornalista rimarrà a lavorare per il servizio pubblico, con nuovi progetti meno impegnativi rispetto a quello richiesto da Chi l’ha visto?. Non si è, quindi, di fronte a un nuovo caso Milo Infante, che ha fatto i bagagli per trasferirsi a Mediaset.