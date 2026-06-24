Federica Sciarelli “via da Chi l’ha visto dopo 22 anni”, i motivi e i nomi dei possibili sostituti

Federica Sciarelli ha deciso di lasciare il timone di Chi l’ha visto? e non ha alcuna intenzione di ripensarci: lo scoop è stato lanciato da AffariItaliani, che dà la notizia per certa, spiegando anche i motivi che hanno portato la giornalista a dire basta, dopo 22 anni in sella al popolare programma di Rai 3. I vertici di Viale Mazzini avrebbero incassato la scelta con grande dispiacere. Si mormora che tenteranno in extremis di convincere Sciarelli a rimanere, ma non sembra che possa esserci spazio per una conclusione positiva della trattativa.

Chi l’ha visto?: Federica Sciarelli lascia dopo 22 anni

All’origine della decisione di Sciarelli non ci sarebbe alcun dissidio interno con la Rai. “Stanchezza, solo stanchezza”, scrive AffariItaliani, che ricorda che la giornalista è già in pensione da due anni. E proprio quando ci andò, espresse la volontà di abbandonare il programma. Allora, però, la dirigenza la convinse a restare offrendole un contratto da esterna. Inizialmente lei propose di impegnarsi per un solo anno, la Rai la convinse a rimanere per un biennio. Si arriva alle scorse ore, cioè al termine di quel biennio.

La giornalista, rende sempre noto AffariItaliani, nella giornata di martedì 23 giugno ha comunicato al suo team che quella che andrà in onda il 24 giugno sarà la sua ultima puntata alla guida di Chi l’ha visto?: “La stanchezza ha davvero preso il sopravvento per un programma che ormai ha tanti cloni sparsi per la tv (in questa stagione ha perso un punto di share rispetto alla precedente e l’arrivo su Rai1 di Tale e quale show di certo non lo aiuterà)”.

Sciarelli non avrebbe alcuna intenzione di cercare fortuna altrove. Probabilmente rimarrà in Rai, ma in progetti meno faticosi (Chi l’ha visto? va in onda 10 mesi all’anno ed è un programma complesso da organizzare). A questo punto, ammesso e non concesso che non ci sia un ripensamento dell’ultimo minuto da parte della conduttrice, la tv di Stato dovrà mettersi al lavoro per trovare un degno sostituto o una degna sostituta.

I nomi dei possibili sostituti

In queste ore hanno iniziato a circolare i nomi di Eleonora Daniele e Francesca Fagnani, sebbene sembra impossibile che una delle due possa raccogliere l’eredità di Sciarelli per via dei tanti impegni che già hanno. C’è poi l’idea che porta a Manuela Moreno, che prenderà il timone della Vita in diretta estate su Rai1. E ancora, è trapelato il nome di Francesca Fialdini, ma per lei vale lo stesso discorso di Fagnani e Daniele.

Fra i nomi più quotati dell’ultima ora ci sono anche quelli di Pino Rinaldi e Paola Perego. Infine c’è l’opzione che Sciarelli gradirebbe maggiormente, ossia che la trasmissione venga affidata a una delle storiche inviate di Chi l’ha visto?.