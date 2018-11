Sossio e Ursula non tornano insieme: le accuse di Aruta alla Bennardo

Sossio e Ursula di Uomini e Donne non tornano insieme: Aruta accusa la Bennardo

Sossio Aruta ha rilasciato un’interessantissima intervista al magazine di Uomini e Donne. Il cavaliere del Trono Over è tornato a parlare della sua passata relazione d’amore con Ursula. I due hanno messo alla prova il loro rapporto a Temptation Island Vip e le cose non sono andate affatto bene. Dopo aver lasciato il villaggio da single, tra l’ex calciatore e la Bennardo c’è stato un ritorno di fiamma. In ogni caso, la rottura definitiva è arrivata dopo pochissimo tempo. Oggi, entrambi sono tornati a far parte del parterre di Maria De Filippi. Mentre il cavaliere ha dichiarato di voler provare a farsi perdonare dalla sua ex fidanzata, lei è andata avanti per la sua strada. La dama si è scambiata il numero di telefono con Armando, con cui poi è anche uscita.

Sossio non ha assolutamente gradito i movimenti di Ursula. Aruta ha dichiarato che non si sarebbe aspettato un simile atteggiamento da parte della Bennardo. Alla rivista dedicata alla trasmissione della De Filippi, l’uomo torna a sottolineare che la sua ex fidanzata è cambiata. “Sinceramente penso che Ursula si sia un po’ montata la testa. Sono in molti ad apprezzarla e lei si è fatta un po’ prendere la mano. A Ursula piace questa nuova situazione da single., Anch’io da oggi mi sento e reputo single. Io ho fatto il possibile perché lei potesse perdonarmi, o meglio, perché potesse cancellare i miei comportamenti sciocchi, dati da una situazione inusuale.”

Uomini e Donne, Sossio e Ursula: nuova vita da single dopo la Temptation Island

Ora, che Ursula ha deciso di portare avanti la sua conoscenza con Armando, Sossio ha dichiarato di sentirsi single e libero di fare tutto ciò che ritiene opportuno. Inoltre, Aruta ha rivelato al magazine di Uomini e Donne di non essersi infastidito di fronte ai complimenti che la Bennardo ha rivolto all’altro cavaliere del Trono Over. “So che Armando è un bellissimo ragazzo, ma ho grande fiducia in me stesso.”