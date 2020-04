Sossio e Ursula: “Mi serve il vostro aiuto”, allarme coppia su truffa Ig

Ursula Bennardo e Sossio Aruta

Ursula Bennardo ha pubblicato di recente delle storie su Instagram in cui ha parlato anche a nome di Sossio Aruta. Il problema è molto più serio dei danni che fanno tanti account fake che si vedono in giro perché riguarda una vera e propria truffa che qualcuno sta facendo sfruttando il nome della coppia di Uomini e Donne Over. A segnalarlo fornendo numerosi dettagli è stata proprio Ursula che ha chiesto anche un favore a tutti i fan: “Vi devo chiedere un enorme favore – queste le sue parole ai follower Instagram in alcune storie che potete ancora vedere –: c’è un profilo, vi faccio vedere anche gli screen e di quale profilo si tratta, che si spaccia per me e Sossio. Fingono e promettono lavoro. Fingono proprio di essere noi, anche nei messaggi con gli audio”. Una situazione che diventa ancor più critica se pensate che siamo in quarantena e che molte attività sono concentrate sulla lotta al Covid-19.

Sossio e Ursula, la richiesta e i provvedimenti: “Denuncia, ho già raccolto materiale”

Ursula ha deciso di non lasciar correre e di denunciare tutto: “Io sporgerò denuncia domani – ha così proseguito su Instagram –. Ho già raccolto tutto il materiale, però nel frattempo mi serve il vostro aiuto per bloccare il profilo. Fatelo subito in tanti – ha poi precisato parlando delle truffe che sono state già fatte –: mi stanno arrivando tantissimi messaggi di gente che è stata truffata. Altra gente potrebbe essere presa in giro, quindi per favore”. La richiesta della Bennardo è intelligente perché sappiamo bene quali sono i tempi della giustizia in questi casi, mentre segnalando il profilo Instagram in questione se ne può ottenere persino la chiusura in tempi rapidi.

News Ursula e Sossio: “Grazie per l’aiuto che mi avete dato”

“Vi ringrazio – queste le ultime parole di Ursula oggi rispetto all’aiuto chiesto ieri – per l’aiuto che mi avete dato, sperando di risolvere subitissimo questa situazione”. Fate attenzione dunque: esistono profili che sfruttano i nomi di personaggi più o meno noti per chiedere soldi, compiere truffe e molto altro; l’unica soluzione in questi casi è prevenire il danno e non farsi imbrogliare: accertarsi cioè seriamente che il profilo con cui si sta interagendo sia reale!