Sossio e Ursula a Temptation Island Vip: il gesto che zittisce le malelingue

Sossio Aruta e Ursula Bennardo partecipano a Temptation Island Vip: la Dama contro le critiche

Tutto pronto per la nuova avventura di Sossio e Ursula. L’ultima coppia nata al Trono Over di Uomini e Donne sta per partecipare a Temptation Island Vip, le cui registrazioni inizieranno a breve. La partecipazione della coppia ha fatto storcere il naso a più di qualcuno, che ha trovato prematura una scelta del genere da parte dell’ex calciatore e della sua Dama. Sossio Aruta e Ursula Bennardo stanno ufficialmente insieme solo dallo scorso maggio, da quando hanno lasciato la corte di Maria De Filippi per dare una chance concreta al loro sentimento, protagonista di un lungo tira e molla che ha coinvolto anche altre donne del programma. Prima della partenza Ursula, che tanto ha lottato per questo amore, ha voluto mettere a tacere le malelingue con un post chiaro e conciso.

Le parole di Ursula Bennardo prima di Temptation Island Vip

“Lascio la perfezione ai convinti, io di perfetto non ho niente. Lascio l’ipocrisia a chi chiacchiera bene e razzola male, io preferisco parlare poco e dimostrare. Lascio l’opportunismo a quelli convinti che stare dove conviene sia migliore, io preferisco stare dove cavolo mi va di stare e non devo dare nessuna spiegazione. Lascio il giudizio a chi vive delle vite altrui perché io voglio vivermi la mia vita al meglio!”, ha scritto Ursula Bennardo su Instagram. Un messaggio che è assai chiaro: la fidanzata di Sossio Aruta vuole vivere la sua vita a suo modo, senza dare adito a inutili malelingue.

Relax al mare per Sossio prima di Temptation Island Vip

Nessun commento invece da parte di Sossio Aruta. Il calciatore ha preferito trascorrere le ultime ore prima della partenza per Temptation Island Vip al mare. Nella sua Castellamare di Stabbia, dove è nato e cresciuto, si è concesso un po’ di pesca, da sempre uno dei suoi passatempi preferiti.