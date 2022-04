Sossio e Ursula, rubato profilo Instagram di Aruta: rischio truffa, l’appello

Hanno rubato il profilo Instagram di Sossio Aruta e la cosa ha subito allarmato lui e la compagna Ursula Bennardo. I due hanno immediatamente provveduto ad avvertire le persone che li seguono, anche perché chi segue Sossio è facile che segua anche Ursula su Instagram. Quindi Sossio ha registrato dei video tra le stories di Ursula e ha spiegato cosa era appena successo. La coppia si è preoccupata vedendo che chi ha rubato il profilo ha cominciato a pubblicare contenuti non autorizzati. E forse anche pericolosi per chi potrebbe credere sia Sossio.

Procedendo con ordine, circa un’ora fa Aruta ha parlato ai follower del profilo Instagram di Ursula sperando che il suo appello facesse il giro dei social. Ed è successo. Quindi ha raccontato che gli hanno rubato il profilo Instagram:

“Mi hanno appena rubato il profilo, chiedo il vostro aiuto per favore. Chiedo a tutti quanti: segnalate il mio profilo. C’è qualcuno che sta usando il mio account, non sono io. Hanno appena pubblicato foto mie e della mia bambina. Per favore aiutatemi”

Nelle storie successive la coppia ha fatto sapere che solo domattina avrebbe potuto sporgere denuncia per quanto accaduto. Ursula ha condiviso un altro appello in cui c’era scritto che tutti i nuovi contenuti apparsi sul profilo non appartengono a Sossio. Poi ha registrato anche lei un video: “Siamo un po’ in ansia, se non altro perché stanno pubblicando dei contenuti che non sono nostri, suoi”. Poco dopo ha parlato ancora, stavolta spiegando che era già in corso l’identificazione e che forse non c’era più bisogno di segnalare il profilo. “Spero risolveremo quanto prima”, ha chiosato.

In effetti la situazione è sembrata subito allarmante. Chi ha rubato il profilo Instagram di Sossio Aruta ha cominciato a postare contenuti che hanno tutta l’aria di essere una truffa. Oltretutto per fingersi Sossio ha usato una foto di famiglia come sfondo del cellulare sul quale si legge una notifica che promette soldi sul conto in banca. Naturalmente c’è anche un messaggio che spiega tutto su come fare per avere una somma di denaro quasi gratis e il profilo da contattare per sapere come fare. Per questo Sossio e Ursula si sono subito attivati per segnalare il fatto.

Nelle prossime ore oppure domani non mancheranno di aggiornare i fan sugli sviluppi della vicenda. Magari Sossio Aruta riuscirà a recuperare il profilo Instagram rubato al più presto, l’importante è che nel frattempo nessuno cada nelle trappole di chi lo ha hackerato.