Sossio, dopo il bacio l’avvertimento: “Mai un giorno da pecora”, Ursula emozionata

Sossio Aruta e Ursula Bennardo, l’attesa della gravidanza è social

Sossio e Ursula stanno per diventare genitori. Tra tre mesi potranno abbracciare la loro figlioletta e iniziare una nuova vita. Sì, perché con un figlio cambia tutto, e loro lo sanno molto bene visto che entrambi sono già genitori, e lo mostrano fieramente sui social network: su Instagram ad esempio Sossio ha pubblicato di recente diverse foto con suo figlio Diego sia tra le stories sia nel feed dedicandogli delle bellissime parole d’amore; è evidente insomma che per l’ex Cavaliere del Trono Over le cose stiano andando a meraviglia, e di questo non possiamo che esserne felici perché se ricordate bene quando Aruta ritornò assieme alla sua Ursula in molti non credettero né a lui né a lei.

Sossio, il bacio al figlio Diego e l’avvertimento: “Mai un giorno da pecora”

Ma il tempo ormai è passato e di conferme Sossio ne ha date. Oggi lo vediamo in splendida forma al mare assieme al figlio Diego, a cui ha dedicato una frase che non ha bisogno di spiegazioni – “Grazie a te sono felice” – con sottofondo la bellissima Young and Beautiful di Lana Del Rey. Aruta non ha perso neanche l’occasione per sottolineare quello che ormai sottolinea da anni pubblicando la foto di un leone con sottofondo la musica del Re Leone e con su scritto: “Mai una vita da pecora”. Le solite esagerazioni alla Sossio che fanno parte del suo modo di fare da sempre e che lo hanno fatto amare, e talvolta odiare, dal pubblico.

Ursula, la bellissima foto del pancione: “Ti accarezzerò ogni giorno aspettando di abbracciarti”

Anche Ursula sta passando dei giorni bellissimi al mare, e l’ultima foto la vede accennare un sorriso con un bellissimo pancione in spiaggia: “Mancano tre mesi al tuo arrivo, stellina – queste le sue parole su Instagram nel post che vi riportiamo qui sotto -. Ti accarezzerò ogni giorno aspettando di abbracciarti…”. Anche noi, a dire il vero, non vediamo l’ora che arrivi questo bellissimo momento! Vi lasciamo alla foto: