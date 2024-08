Sorelle Valli non si parlano ma si copiano a vicenda. Stesse storie

Ludovica Valli sembra davvero stia seguendo le impronte della sorella Beatrice. Famiglia felice, figli in abbondanza, sponsor vari ma soprattutto qualcosa su cui Beatrice ha sempre puntato molto: la non curanza del proprio aspetto fisico. Infatti se Ludovica a breve partorirà il terzo figlio, Beatrice ne ha avuti quattro. Sebbene il primo sia nato tanti anni fa, gli ultimi tre sono nati di recente e in un lasso di tempo molto ravvicinato. Il tutto ha comportato dei cambiamenti fisici evidenti per Beatrice. Ma lei ha saputo sfruttare questa situazione puntando proprio sull’accettazione del proprio corpo che stava cambiando. Proponendo outfit adeguati alle nuove forme e accaparrandosi una fetta di pubblico aggiuntiva.

Ludovica ieri sera si è ripresa in intimo e ha mostrato i segni della ritenzione idrica. Certo si trova al nono mese della gravidanza. Si tratta poi del terzo figlio. E’ normale che le sue gambe siano gonfie e affaticate. Proprio come la sorella, mostra con grande naturalezza il proprio corpo che cambia e ne approfitta per attirare a se nuovi utenti. Non ci sarebbe nulla di male, se non fosse che le due sorelle abbiano il vizio di copiarsi con una certa regolarità. L’altro giorno per esempio Ludovica ha mostrato la ricetta delle ciambelle che ha poi realizzato per i suoi figli a colazione. Poche ore dopo Beatrice stava preparando anche lei l’impasto delle ciambelle. La sensazione è che pur parlandosi poco tra loro ci sia la voglia di “sfidarsi a colpi di social”; come a dire: vediamo chi tra le due accalappia più fan?

Ludovica e Beatrice Valli: chi copia chi?

Va detto però che Beatrice è stata la prima a crearsi questa dimensione. Quale dimensione vi chiederete voi? Giusto! Mi spiego meglio. Beatrice Valli ha costruito la propria carriera di influencer sulla famiglia felice dove tutti sono innamoratissimi e affrontano le difficoltà sempre con il sorriso. In questo modo riesce a sponsorizzare pressoché la qualunque: dagli abiti per bambini fino ai pavimenti da esterno. Ogni attimo della sua famiglia è incorniciato e raccontato sui social. E Ludovica chiederete voi? Lei sta seguendo passo passo le orme della sorella.

Sta per partorire il terzo figlio e anche lei si mostra in questo idilliaco scenario fatto di ciambelline, amore e famiglia. Tutti sono sempre stanchi ma felici. I mariti in questi quadretti “digitali” sono sullo sfondo ma aiutano a costruire l’idea di famiglia perfetta. Il fatto poi di mostrare i propri difetti fisici prima, durante e dopo la gravidanza è quel plus che entrambe utilizzano con lo scopo di aumentare i like e quindi i prodotti sponsorizzabili. Chi segue Ludovica Valli dovrebbe domandarsi come mai una che mostra la cellulite al nono mese di gravidanza sfoggiando frasi motivazionali di accettazione si sia rifatta naso, mascelle, labbra e seno.