Sorelle per sempre: la storia vera di Melissa e Caterina

Sorelle per sempre, il film tv in onda su Rai Uno, è tratto da una storia vera. Quella delle famiglie Alagna e Foderà che nel 1998 sono rimaste coinvolte in una vicenda incredibile. Uno scambio di culle, un errore compiuto la notte di Capodanno e, di conseguenza delle rispettive figlie nate nello stesso ospedale, lo stesso giorno, alla stessa ora. È accaduto a Mazara del Vallo, cittadina siciliana nota alla cronaca per via della scomparsa di Denise Pipitone, avvenuta nel 2004.

Tre anni dopo lo scambio delle bambine sono iniziati i primi dubbi per le due famiglie. Dubbi instillati dalla maestra d’asilo che aveva notato una certa somiglianza. Una nuova insegnante, all’uscita, vedendo quanto Caterina somigliasse alla signora Marinella, sembrò naturale affidargliela. “Non è mia figlia…”, disse la donna cercando la “sua” Melissa che, invece, aveva proprio i tratti di Gisella.

Dubbi confermati poi dall’esame del sangue e dal test del Dna, che hanno portato a galla la verità. Da lì una lunga trafila con avvocati, giudici e psicologi. Le famiglie infatti dovevano decidere cosa fare con le piccole: se rivelare, sconvolgere due interi nuclei familiari, strappare ognuna delle due piccole a chi l’aveva fatta crescere o fare altro.

Alla fine Melissa e Caterina sono cresciute come due sorelle in una grande famiglia allargata. I genitori delle due ragazze hanno ottenuto un risarcimento dall’Asl per quanto accaduto ma nessuno è mai stato punito per questo grave errore.

Sorelle per sempre: cosa fanno oggi Melissa e Caterina

Oggi Caterina e Melissa hanno 23 anni: in tutti questi anni hanno sempre festeggiato il compleanno insieme, sono state compagne di banco dalle elementari fino alla maturità. Le loro famiglie sono diventate una cosa sola. Hanno avuto una vita con due mamme, due papà e otto nonni, come spiegato più volte.

Le due ragazze sono cresciute come sorelle, anzi come gemelle, come amano definirsi. La loro storia è raccontata nel libro Sorelle per sempre da cui è tratto il film di Rai Uno che vede protagonisti Angela Finocchiaro, Anita Caprioli, Vincenzo Castrogiovanni, Francesco Foti.