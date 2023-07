Sorelle al limite, morto il marito di Tammy: l’annuncio della matrigna

Si è spento a soli 40 anni Caleb Willingham, noto al grande pubblico del piccolo schermo per essere il marito di Tammy Slaton, una delle due protagoniste dello show “Sorelle al limite”. A confermare la notizia del decesso a Tmz, prestigioso sito americano, è stata Shirley Willingham, la matrigna di Caleb. Al momento non sono state rese note le cause della morte, ma è risaputo che il 40enne, così come la moglie, stava affrontando la sua personale battaglia contro l’obesità. Caleb era ricoverato in una struttura di riabilitazione in Ohio. Proprio in quella struttura, aveva incontrato Tammy di cui si era innamorato, venendo ricambiato.

Dopo che si misero assieme, Tammy e Caleb si sposarono. I festeggiamenti ebbero luogo tre anni fa. Proprio a “Sorelle al limite” la Slaton confidò le proprie emozioni dopo la cerimonia nuziale, descritta come una party perfetto e magico. In una intervista a People, Tammy aveva inoltre ricordato che il giorno del matrimonio per lei e per il marito era stato una data indimenticabile. La donna si disse certa di aver sposato il suo “migliore amico”.

Qualcosa poi andò storto nella relazione. The Sun, però, ha raccontato che la coppia aveva deciso di allontanarsi in quanto Caleb aveva scelto di non seguire più la dieta. Tale decisione avrebbe rotto il patto con Tammy che era pronta a chiedere il divorzio.

Sorelle al limite, la struttura e i protagonisti del format

“Sorelle al limite” è un programma che va in onda in esclusiva su Discovery+ e sui canali del gruppo. Il format segue passo passo le vite delle sorelle Slaton, Amy e Tammy. Il focus è sui loro problemi con il cibo. Amy è la sorella minore, ha 31 anni e desidera avere dei figli ma al momento non può a causa della sua obesità.

Tammy ha un anno in più diAmy e, per via del peso immane, vive praticamente quasi solo a letto. Quando si deve muovere usa una sedia a rotelle. Entrambe le congiunte hanno l’obbiettivo di dimagrire e tornare a condurre una vita normale. Lo show, trasmesso dal 2020, è tuttora in corso. Al momento sono state girate quattro stagioni per un totale di circa 38 puntate.