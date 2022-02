Sopravvissuti, la nuova fiction con Lino Guanciale: trama e data d’inizio

Sopravvissuti è la nuova fiction con Lino Guanciale. La serie drammatica della Rai è stata annunciata con un comunicato stampa ufficiale, attraverso il quale è stato reso noto l’inizio delle riprese. In realtà, le varie puntate dovevano essere girate nei primi mesi dell’anno 2020, ma a causa della pandemia da Covid-19 non è stato possibile. La produzione ha così ritardato, per poi essere ripresa nel 2021. Le riprese si sono concluse nel mese di maggio scorso, come ha rivelato proprio Guanciale.

Ma di cosa parla la serie internazionale Sopravvissuti? La anticipazioni della trama svelano che al centro della scena ci saranno dodici marinai che partono a bordo di una barca a vela dal nome Arianna. La partenza avviene da un piccolo porto della Liguria ed è previsto un tragitto lungo l’oceano. Ma dopo pochissimo tempo l’equipaggio viene colpito da una tempesta violentissima. Da questo momento in poi, la barca e i dodici marinai vengono dati per dispersi. Il mezzo, infatti, è disperso nel mare e svanisce dai radar.

Dopo un anno, l’imbarcazione viene ritrovata con sette marinai a bordo, gli unici sopravvissuti. Nel corso delle varie puntate, il pubblico scoprirà che fine hanno fatto gli uomini scomparsi: chi è morto a causa della tempesta e chi per altre cause. Non solo, i sette marinai che torneranno a casa si ritroveranno ad affrontare i cambiamenti avvenuti in paese durante la loro assenza. Avranno modo di scoprire chi si è rifatto una vita e ha smesso di attenderli.

Oltre questo, quanto accaduto durante questo viaggio durato un anno, ha cambiato profondamente anche loro. Pare che i sette sopravvissuti nasconderanno un oscuro segreto. Ogni episodio sarà caratterizzato dal punto di vista di ogni marinaio, con una propria versione dei fatti. Ovviamente, tutti i misteri verranno tutti svelati con il passare delle puntate.

Quando inizierà Sopravvissuti con Lino Guanciale? La fiction internazionale prenderà spazio nella programmazione Rai 2022 a fine marzo e durerà fino all’inizio di maggio. Precisamente, la prima puntata andrà in onda lunedì 28 marzo 2022 in prima serata. Salvo cambiamenti, considerando che c’è di mezzo Pasqua, l’ultimo appuntamento è previsto per il 2 maggio.

In tutto sono sei le puntate, ognuna composta da due episodi. Per quanto riguarda il cast, ancora non è stato possibile associare i vari personaggi agli attori protagonisti. Si sa che il pubblico di Rai 1 ritroverà sul piccolo schermo, nei prime time di lunedì da marzo a maggio: Lino Guanciale, Barbora Bobulova, Luca Biagini, Stéfi Celma, Vincenzo Ferrera, Florian Fitz, Giacomo Giorgio, Pia Lanciotti, Sophie Pfenningstorf, Elena Radonicich, Fausto Maria Sciarappa, Camilla Semino Favro e Alessio Vassallo.