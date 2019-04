Sophie Turner e il matrimonio con Joe Jonas: “L’impegno non mi spaventa”

Sophie Turner, l’attrice de Il Trono di Spade, sta per sposarsi con il cantante dei Jonas Brothers, Joe

Chi ha seguito tutte le stagioni de Il Trono di Spade, conoscerà senza dubbio Lady Sansa Stark, il personaggio interpretato dall’attrice britannica, Sophie Turner. Presto arriverà il matrimonio con il cantante della band (da poco ricomposta, ndr.) Jonas Brothers. Sophie e Joe convoleranno presto a nozze, ma nuovi progetti si stanno realizzando per la bella attrice. La Turner infatti tornerà senza riserva nell’ultima e spettacolare stagione de Il Trono di Spade che arriverà in tv il prossimo 17 aprile. “Sono letteralmente cresciuta sul set“, ha dichiarato sulle pagine di Vanity Fair, “Il Trono di Spade è stata la migliore scuola di recitazione, di vita, di affari, di tutto […] Ho fatto tutto molto presto, anche il fatto che mi stia per sposare“. Infatti, l’attrice ha solo 23 anni e la sua vita sia lavorativa sia privata è stata già molto impegnata. Sophie Turner è stata per ben 10 anni sul set della serie tv HBO, e alla sua giovane età ha già preso un’altra grande decisione, quella di sposarsi, appunto. “L’impegno non mi spaventa“, ha svelato nell’intervista.

Sophie Turner: “Nella vita come nella recitazione mi butto al cento per cento”

Dopo il matrimonio che avverrà presto tra Sophie Turner e Joe Jonas tutti i fratelli della band saranno sposati. La coppia, nonostante la giovanissima età, ha deciso di convolare a nozze in Francia proprio in questo anno. Secondo alcuni rumors, avrebbrero dovuto già sposarsi a Natale. La data e il luogo delle loro nozze sono state svelate da UsWeekly da una fonte. La fonte in questione sarebbe molto attendibile, essendo uno degli invitati al matrimonio. Si tratterebbe del life coach dell’attrice Mike Bayer che ha pubblicato tempo fa un video in cui appariva la scritta: “Sophie e Joe 2019 Francia“. Il matrimonio potrebbe avvenire in estate ma non sappiamo altro, e soprattutto non abbiamo conferme. La coppia infatti sembra voler tenere il segreto e stupire allora i fan.

Sophie Turner e Lady Sansa: cosa prova per il suo personaggio

Un viaggio lungo ben 10 anni, quello di Sophie Turner e Lady Sansa, il personaggio interpretato ne Il Trono di Spade. “All’inizio ero così arrabbiata”, ha raccontato ancora a Vanity Fair, “Mi chiedevo perché il pubblico non vedeva in lei quello che ci vedevo io. Ora mi sento come se l’avessi vendicata. Un personaggio con un arco così complesso e affascinante è raro, e probabilmente non mi ricapiterà più“. Aveva 13 anni quando è approdata nel cast della serie, i cambiamenti di Sansa sono stati anche i suoi. Ora ha 23 anni e si sta per aprire una nuova vita per lei.