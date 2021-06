Sophie Marceau e Pierre Cosso oggi: in che rapporti sono rimasti

Sophie Marceau e Pierre Cosso hanno fatto sognare tutti con la loro storia d’amore nata sul set de Il tempo delle mele, film cult degli anni Ottanta. Tra un ciak e l’altro i due attori si sono innamorati sul serio e hanno vissuto un’intensa relazione.

Una relazione che non è durata molto, nonostante l’interesse di stampa e fan. In tutto poco più di tre anni. Dopo la rottura Sophie Marceau e Pierre Cosso sono rimasti amici. Nell’ultimo periodo c’è stato però un allontanamento definitivo, come raccontato dall’attore francese in un’intervista concessa a Verissimo di Silvia Toffanin:

“Con Sophie abbiamo avuto una bellissima storia d’amore per due anni e mezzo, proprio mentre giravamo il film. Abbiamo girato quasi tutto il mondo per promuovere il film. Siamo rimasti molto amici per tantissimi anni: poi da un giorno all’altro siamo spariti, non ci siamo più sentiti. la vita ha preso una via diversa”

Pierre Cosso ha preferito non svelare i dettagli di questo allontanamento che, a quanto pare, l’ha turbato parecchio. Soprattutto perché Sophie Marceau resta una delle ex fidanzate più importanti del 59enne, visto qualche anno fa come concorrente a Ballando con le Stelle di Milly Calucci.

A Verissimo Pierre Cosso ha rivelato di aver finalmente incontrato la donna della sua vita dopo una serie di rapporti sbagliati. La fortunata si chiama Rautea e, a detta di Pierre, ogni respiro del francese è rivolto a lei. Cosso è così coinvolto in questo legame che è pronto a fare la fatidica proposta di matrimonio.

Alla soglia dei 60 anni, dunque, la star de Il tempo delle mele è pronto a convolare a nozze con quella che ha definito la donna giusta. Rautea, tra l’altro, ha subito legato col figlio di Pierre Cosso. Quest’ultimo ha avuto un erede, Lino, nel 2003. Il frutto d’amore di una passione sbocciata durante un viaggio in barca a vela, grande passione dell’attore.

Pierre Cosso ha avuto il suo primogenito da una misteriosa donna francese – della quale non ha mai voluto rivelare il nome – con la quale ha fatto coppia fissa dai primi anni Duemila fino al 2008. Dopo un periodo di singletudine l’incontro magico con Rautea, che ha completamente stravolto la vita di Cosso.

E Sophie Marceau? L’attrice risulta attualmente impegnata con lo chef Cyril Lignac. I due si frequentano dal 2016. La Marceau ha due figli: Vincent, nato nel 1995 dall’unione con il regista Andrzej Żuławski, e Juliette, arrivata nel 2002 dalla relazione con il produttore Jim Lemley.