Sophia Loren: il retroscena con Benigni e l’avvertimento prima dell’Oscar

Sophia Loren si racconta da Raffaella Carrà nel programma “A raccontare comincia tu”. Dall’infanzia, al matrimonio con Carlo Ponti e la carriera nel cinema

Sophia Loren è il secondo ospite di Raffaella Carrà nel nuovo format ‘A raccontare comincia tu’. Un lungo ed appassionante viaggio quello che la conduttrice ha realizzato con la Loren, una delle icone indiscusse del cinema italiano e anche internazionale. L’intervista ha ripercorso tutta la sua storia, dall’infanzia, al matrimonio con Carlo Ponti. Un episodio in particolare potrebbe incuriosire i suoi fan: quando ha incontrato con il marito la grande Audrey Hepburn. Al suo trasferimento a Ginevra, la Loren aveva come vicina di casa proprio la star di ‘A colazione da Tiffany‘. Ha dovuto infatti lasciare l’Italia e nel 1968 è arrivato il primo figlio, mentre nel 1973 il secondo, una grande gioia per l’attrice e la sua famiglia, a cui è molto legata. Soprattutto la sorella Maria è stata ed è ancora per lei molto importante. Hanno sempre vissuto e deciso insieme.

Sophia Loren e Roberto Benigni: il retroscena sull’Oscar del 1999

Una scena che tutti noi ricordiamo. Anche chi non l’ha vista in prima persona, ricorderà il famoso “Robertooo” che la Loren ha urlato durante la premiazione dei Premi Oscar nel 1999. Benigni lo vinse per ‘La vita è bella‘ in ben due candidature su un totale di quattro. Era stata proprio la Loren ad esser chiamata a leggere la busta e dalla Carrà ha ricordato la gioia dell’attore e regista per aver vinto un premio così importante: “Non riuscivo più a parlare. Camminava sulle teste dei più importanti produttori americani. Ero felicissima!“, poi ha svelato un piccolo retroscena e un avvertimento che ha personalmente rivolto a Benigni. “Prima di fare quella cosa l’ho avvertito“, ha detto Sophia Loren in tv, “Ricordavo tutte quelle cose che faceva. Non so come avrei reagito“. La grande Loren si riferiva ai siparietti che Benigni faceva spesso in quei tempi quando era ospite nelle trasmissioni tv. Sono “caduti” vittime dei suoi gesti anche Raffaella Carrà e poi come dimenticare Pippo Baudo, quando gli toccò le parti basse in diretta nazionale.

Sophia Loren: l’amore per il marito e la proposta di Cary Grant

Con Sophia Loren si è fatto un vero e proprio viaggio nel cinema italiano e non solo. L’arrivo negli States l’ha consacrata un’attrice internazionale. E proprio oltre oceano ha conosciuto Cary Grant che si diceva innamorato di lei. Sophia però era impegnata e dopo poco ha sposato l’amore della sua vita e per la vita: Carlo Ponti. “Era un uomo importante“, ha ricordato dei tempi in cui lo ha conosciuto, “Lavorava con Dino De Laurentis, facevano tantissimi film con la loro produzione“.