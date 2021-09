Sonia Lorenzini in ospedale per un malore: cos’è successo, come sta ora

Sonia Lorenzini è finita in ospedale dopo un malore. Cosa è successo all’ex concorrente del GF Vip? Per fortuna a spiegare tutto è stata lei in prima persona, questo già è servito a non allarmare i suoi fan. Di certo è stato un bello spavento e non una bella esperienza, Sonia ha parlato anzi di una nottata da dimenticare e una mattinata andata pure peggio. Ha postato stamattina una foto in cui è sul letto di ospedale con la mascherina dell’ossigeno e una flebo. Si vede un solo occhio nella foto, ma è evidente che Sonia avvertisse un forte malessere in quei momenti.

La stessa ex tronista di Uomini e Donne ha scritto che non si è trattato di nulla di grave, sebbene lei fosse molto preoccupata prima di avere un riscontro dai medici. Tutto risolvibile, ha detto prima di annunciare che dovrà stare qualche giorno a riposo. Il motivo del malore di Sonia Lorenzini non era scritto in questa prima storia. Lei aveva scritto infatti che avrebbe spiegato tutto nei prossimi giorni. Poco fa è arrivato un aggiornamento da Instagram, però.

Sonia Lorenzini è stata dimessa dall’ospedale, è stata sotto osservazione per qualche ora ma è evidente che i medici non abbiano ritenuto opportuno il ricovero. Per fortuna. “Sto bene come anticipato nella storia prima, non ci si lamenta, le cose gravi sono altre”, ha scritto in questo nuovo messaggio. Sonia ha spiegato che stamattina si è svegliata molto gonfia, aveva il viso gonfissimo e si è molto spaventata. Molto probabilmente insomma si è trattato di una crisi allergica molto forte e dovrà capire adesso a cosa.

Pare insomma che lei non sospettasse di avere un’allergia. Dovrà sottoporti ad alcuni accertamenti e fare le analisi per capire cosa potrebbe aver scatenato questa reazione allergica. Lei si è spaventata così tanto da correre in ospedale, e ha fatto bene. Ciò che conta al momento per i fan è essersi accertati di come sta Sonia Lorenzini dopo l’ospedale: lei stessa ha fatto sapere di stare meglio. Adesso dovrà passare qualche giorno a riposo per rimettersi del tutto e tornare attiva su Instagram come prima.