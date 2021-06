Sonia Bruganelli trattative GF Vip: Bonolis e Costanzo fanno il punto

È ormai certo: ci sarà una rivoluzione al Grande Fratello Vip 6. Ad affiancare Alfonso Signorini ci sarà Sonia Bruganelli. La moglie di Paolo Bonolis e Adriana Volpe dovrebbero prendere il posto di Pupo e Antonella Elia. Arrivano nuove conferme al riguardo. In particolare, a parlare di questa grande novità è Paolo Bonolis, ospite in Facciamo finta che, il programma di Maurizio Costanzo e Carlotta Quadri su R101. Nel corso di questa intervista, arriva al noto conduttore di Avanti un altro! la domanda sul futuro di Sonia da opinionista. Sarà lei ad affiancare Signorini nella nuova edizione del reality di Canale 5?

“Ma, sembrerebbe di sì, lei è molto contenta di farlo, sembrerebbe, sento che se ne parla. Ve lo dirà lei semmai”

Questa la prima risposta che dà Bonolis sulla sua dolce metà. Già qualche giorno fa, aveva avuto una reazione a questa indiscrezione. Ma ora il conduttore scende nei dettagli e pone la domanda direttamente alla moglie.

“È Maurizio Costanzo, chiede se sarai tu al Grande Fratello. Dice ‘probabilmente’, che sta aspettando di firmare il contratto”

Dunque, sembra proprio che ormai sia fatta e che Signorini sia riuscito a convincere la Bruganelli a far parte del programma e commentare i percorsi dei futuri gieffini. A dire la sua ci pensa anche Costanzo, che le manda un simpatico messaggio. In particolare, chiede a Bonolis di far sapere a sua moglie che è “molto contento” di vederla sul piccolo schermo in questa nuova esperienza nella prima serata di Canale 5. Poi aggiunge: “Perché farà delle battute gagliarde”.

Dall’altra parte, come conferma Bonolis, Sonia è molto felice di aver accettato questa importante proposta. Arriva al GF Vip una ventata d’aria nuova con la sua presenza. Non è di certo un volto sconosciuto sul piccolo schermo. Ma finora non aveva mai rivestito un ruolo così fondamentale per un programma. La sua presenza è sempre stata dietro le quinte e ora finisce per essere uno dei volti principali di una trasmissione televisiva.

Il pubblico di Canale 5 è curioso di vederla in queste vesti e, intanto, si parla anche della presenza della Volpe, che dovrebbe appunto affiancarla. Non c’è ancora l’ufficialità, ma si può dire certa la sua partecipazione come opinionista. Dopo una stagione un po’ complicata con Ogni Mattina, programma da lei condotto su Tv8, torna sulla rete Mediaset.

Ha già preso parte al reality show, ma in altre vesti, quelle di concorrente. In quella quarta edizione del programma fu costretta a lasciare il suo percorso, in quanto colpita da un lutto. Nel corso della sua esperienza, infatti, venne a mancare suo suocero. Immediatamente, Adriana decise di interrompere questa sua esperienza e di tornare dalla sua famiglia.